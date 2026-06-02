На 10 років засудили екссвященника з Дніпра, який розбещував власних доньок, - ОГП

Екссвященник УПЦ МП, який розбещував власних доньок, отримав остаточний вирок

Колишній настоятель храму УПЦ Московського патріархату у Дніпрі остаточно отримав 10 років позбавлення волі за розбещення власних доньок та виготовлення дитячої порнографії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Офіс Генерального прокурора. Верховний Суд відхилив касаційну скаргу захисту та залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій.

Злочини тривали три роки

За даними слідства, після смерті дружини 47-річний чоловік проживав разом із двома малолітніми доньками.

Протягом трьох років він розбещував дітей. На початку вчинення злочинів дівчатам було 12 та 13 років.

Також, як встановив суд, засуджений виготовляв за участю однієї з доньок файли порнографічного характеру та зберігав їх на власному мобільному телефоні.

У 2023 році правоохоронці затримали священника та взяли його під варту. Після цього дітей передали на виховання до родини хрещеної матері.

Верховний Суд підтвердив покарання

У 2024 році апеляційний суд скасував перший вирок і направив справу на новий розгляд.

Після повторного розгляду у 2025 році суд знову визнав чоловіка винним у розбещенні дітей, а також у виготовленні та зберіганні дитячої порнографії без мети збуту.

Йому повторно призначили покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

У листопаді 2025 року апеляційний суд залишив вирок без змін, а у травні 2026 року Верховний Суд підтвердив законність рішення та остаточно залишив його в силі.

В Офісі Генерального прокурора зазначили, що під час усіх судових розглядів чоловік заперечував свою вину.

Також засудженого внесли до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітніх.

Скрєпи.
02.06.2026 14:48 Відповісти
Чому я не здивований, ще один агент фсбшників займається улюбленою справою секти фсб мп
02.06.2026 14:50 Відповісти
середньостатистиний московит
02.06.2026 14:49 Відповісти
Пляшка. 24/7/365.
02.06.2026 14:48 Відповісти
Ні,спочатку швабра... .
02.06.2026 15:06 Відповісти
Черговий співучий вареник, з поплака Епштейна ????
Поплавський з падєльніками, добряче нагадили в Україні, під прикриттям посвідчення з ВРУ!!!
02.06.2026 15:15 Відповісти
у московських попів нічого святого... московські попи - слуги сатани... і кацапів.
02.06.2026 15:02 Відповісти
Чорт...
02.06.2026 15:04 Відповісти
настоятель храму УПЦ Московського САТАНАТУ у Дніпрі ,,, "сатаністів" в рясах по Україні ще уууууу "до псячої мами"
02.06.2026 15:14 Відповісти
педофілія - проф захворювання попів, от папа римський має дві основні проблеми - відмазати педиків і педофілів
02.06.2026 15:21 Відповісти
Ублюдочний Педофіл Церкві МП
02.06.2026 15:45 Відповісти
Московський педофіліат, так буде правильно.
02.06.2026 16:00 Відповісти
 
 