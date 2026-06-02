К 10 годам приговорили бывшего священника из Днепра, развращавшего своих дочерей, - ОГП

Бывший священник УПЦ МП, растлевавший собственных дочерей, получил окончательный приговор

Бывший настоятель храма УПЦ Московского патриархата в Днепре окончательно приговорен к 10 годам лишения свободы за растление собственных дочерей и изготовление детской порнографии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Офис Генерального прокурора. Верховный Суд отклонил кассационную жалобу защиты и оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций.

Преступления продолжались три года

По данным следствия, после смерти жены 47-летний мужчина проживал вместе с двумя малолетними дочерьми.

В течение трех лет он развращал детей. На момент совершения преступлений девочкам было 12 и 13 лет.

Также, как установил суд, осужденный создавал с участием одной из дочерей файлы порнографического характера и хранил их на собственном мобильном телефоне.

В 2023 году правоохранители задержали священника и взяли его под стражу. После этого детей передали на воспитание в семью крестной матери.

Верховный Суд подтвердил наказание

В 2024 году апелляционный суд отменил первый приговор и направил дело на новое рассмотрение.

После повторного рассмотрения в 2025 году суд вновь признал мужчину виновным в растлении детей, а также в изготовлении и хранении детской порнографии без цели сбыта.

Ему повторно назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы.

В ноябре 2025 года апелляционный суд оставил приговор без изменений, а в мае 2026 года Верховный Суд подтвердил законность решения и окончательно оставил его в силе.

В Офисе Генерального прокурора отметили, что во время всех судебных разбирательств мужчина отрицал свою вину.

Также осужденного внесли в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних.

Топ комментарии
+8
Чому я не здивований, ще один агент фсбшників займається улюбленою справою секти фсб мп
02.06.2026 14:50 Ответить
+7
Скрєпи.
02.06.2026 14:48 Ответить
+6
середньостатистиний московит
02.06.2026 14:49 Ответить
Пляшка. 24/7/365.
02.06.2026 14:48 Ответить
Ні,спочатку швабра... .
02.06.2026 15:06 Ответить
Черговий співучий вареник, з поплака Епштейна ????
Поплавський з падєльніками, добряче нагадили в Україні, під прикриттям посвідчення з ВРУ!!!
02.06.2026 15:15 Ответить
у московських попів нічого святого... московські попи - слуги сатани... і кацапів.
02.06.2026 15:02 Ответить
Чорт...
02.06.2026 15:04 Ответить
настоятель храму УПЦ Московського САТАНАТУ у Дніпрі ,,, "сатаністів" в рясах по Україні ще уууууу "до псячої мами"
02.06.2026 15:14 Ответить
педофілія - проф захворювання попів, от папа римський має дві основні проблеми - відмазати педиків і педофілів
02.06.2026 15:21 Ответить
Ублюдочний Педофіл Церкві МП
02.06.2026 15:45 Ответить
Московський педофіліат, так буде правильно.
02.06.2026 16:00 Ответить
 
 