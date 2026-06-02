К 10 годам приговорили бывшего священника из Днепра, развращавшего своих дочерей, - ОГП
Бывший настоятель храма УПЦ Московского патриархата в Днепре окончательно приговорен к 10 годам лишения свободы за растление собственных дочерей и изготовление детской порнографии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Офис Генерального прокурора. Верховный Суд отклонил кассационную жалобу защиты и оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций.
Преступления продолжались три года
По данным следствия, после смерти жены 47-летний мужчина проживал вместе с двумя малолетними дочерьми.
В течение трех лет он развращал детей. На момент совершения преступлений девочкам было 12 и 13 лет.
Также, как установил суд, осужденный создавал с участием одной из дочерей файлы порнографического характера и хранил их на собственном мобильном телефоне.
В 2023 году правоохранители задержали священника и взяли его под стражу. После этого детей передали на воспитание в семью крестной матери.
Верховный Суд подтвердил наказание
В 2024 году апелляционный суд отменил первый приговор и направил дело на новое рассмотрение.
После повторного рассмотрения в 2025 году суд вновь признал мужчину виновным в растлении детей, а также в изготовлении и хранении детской порнографии без цели сбыта.
Ему повторно назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы.
В ноябре 2025 года апелляционный суд оставил приговор без изменений, а в мае 2026 года Верховный Суд подтвердил законность решения и окончательно оставил его в силе.
В Офисе Генерального прокурора отметили, что во время всех судебных разбирательств мужчина отрицал свою вину.
Также осужденного внесли в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Поплавський з падєльніками, добряче нагадили в Україні, під прикриттям посвідчення з ВРУ!!!