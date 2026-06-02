К 10 годам приговорили бывшего священника из Днепра, развращавшего своих дочерей, - ОГП

Бывший настоятель храма УПЦ Московского патриархата в Днепре окончательно приговорен к 10 годам лишения свободы за растление собственных дочерей и изготовление детской порнографии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Офис Генерального прокурора. Верховный Суд отклонил кассационную жалобу защиты и оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций.

Преступления продолжались три года

По данным следствия, после смерти жены 47-летний мужчина проживал вместе с двумя малолетними дочерьми.

В течение трех лет он развращал детей. На момент совершения преступлений девочкам было 12 и 13 лет.

Также, как установил суд, осужденный создавал с участием одной из дочерей файлы порнографического характера и хранил их на собственном мобильном телефоне.

В 2023 году правоохранители задержали священника и взяли его под стражу. После этого детей передали на воспитание в семью крестной матери.

Верховный Суд подтвердил наказание

В 2024 году апелляционный суд отменил первый приговор и направил дело на новое рассмотрение.

После повторного рассмотрения в 2025 году суд вновь признал мужчину виновным в растлении детей, а также в изготовлении и хранении детской порнографии без цели сбыта.

Ему повторно назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы.

В ноябре 2025 года апелляционный суд оставил приговор без изменений, а в мае 2026 года Верховный Суд подтвердил законность решения и окончательно оставил его в силе.

В Офисе Генерального прокурора отметили, что во время всех судебных разбирательств мужчина отрицал свою вину.

Также осужденного внесли в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних.

