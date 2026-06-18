15-летнее сексуальное насилие над детьми в реабилитационном центре в Виннице: дело передано в суд. ФОТО

Завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительное заключение в отношении основателя бывшего частного христианского реабилитационного центра в Виннице.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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В чём его обвиняют

Как отмечается, мужчине инкриминируют сексуальное насилие в отношении детей и развратные действия в отношении малолетних и несовершеннолетних (ч. 4 ст. 153, ч. ч. 1, 2 ст. 156 УК Украины).

Что предшествовало

Следствием установлено, что мужчина на протяжении 15 лет существования учреждения (с 2006 по 2020 годы) регулярно совершал сексуальное насилие над воспитанницами.

Он оставался с девочками наедине в кабинетах, жилых комнатах или во время отдыха на природе и совершал в отношении них преступления, а чтобы те молчали — запугивал наказанием.

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В ходе следствия правоохранители установили 10 потерпевших. С ними провели ряд следственных и процессуальных действий для формирования надлежащей доказательной базы.

Дело – в суде

В настоящее время материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.



Обвиняемый находится под стражей.

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