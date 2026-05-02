Задержан основатель христианского реабилитационного центра в Виннице за насилие над детьми, - генпрокурор. ВИДЕО+ФОТО

В Виннице задержан основатель христианского реабилитационного центра. Учреждение было создано в 2006 году как место, где дети, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, могли бы найти поддержку и помощь. Вместо этого основатель превратил доверие в инструмент преступления.

Об этом сообщил в Telegram-канале генеральный прокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

Мужчина выбирал жертв среди девочек

Как отмечается, из каждой группы, которая систематически собиралась на базе учреждения и насчитывала от 25 до 50 детей, мужчина выбирал жертв среди девочек. Далее он использовал доверие к себе как к воспитателю, намеренно оставался с ребенком наедине и совершал насильственные действия.

Местом преступлений становился практически каждый уголок центра: кабинет, комнаты, котельная, туалет и даже выездной отдых на природе.

"При этом "воспитатель" запугивал детей наказаниями, чтобы они не сопротивлялись и молчали о пережитом", — говорится в сообщении.

Как долго продолжалось насилие?

Насилие продолжалось в течение 15 лет с момента создания центра. Только в 2021 году мать 13-летней воспитанницы узнала о надругательстве над дочерью и обратилась в правоохранительные органы.

Расследование длилось пять лет. Следствие опросило десятки свидетелей и бывших подопечных центра, чтобы собрать доказательную базу и установить объективную картину всего, что происходило.

О каком количестве жертв уже известно?

Установлено 10 жертв — девочки, которым на момент совершения преступлений было от 8 до 14 лет.

"Не исключаем, что потерпевших может быть больше", — уточнил Кравченко.

Задержание и подозрение

Так называемый "воспитатель" задержан. Ему сообщено о подозрении в сексуальном насилии и развращении малолетних и несовершеннолетних лиц (ч. 4 ст. 153, ч. ч. 1, 2 ст. 156 УК). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога.

Ответственность будет неизбежной и максимально жесткой. Потому что те, кто прячется за благородной целью, чтобы совершать преступления против детей, предают все: доверие, надежду и саму человечность.

Расследование продолжается.

