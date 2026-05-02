Задержан основатель христианского реабилитационного центра в Виннице за насилие над детьми, - генпрокурор. ВИДЕО+ФОТО
В Виннице задержан основатель христианского реабилитационного центра. Учреждение было создано в 2006 году как место, где дети, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, могли бы найти поддержку и помощь. Вместо этого основатель превратил доверие в инструмент преступления.
Об этом сообщил в Telegram-канале генеральный прокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.
Мужчина выбирал жертв среди девочек
Как отмечается, из каждой группы, которая систематически собиралась на базе учреждения и насчитывала от 25 до 50 детей, мужчина выбирал жертв среди девочек. Далее он использовал доверие к себе как к воспитателю, намеренно оставался с ребенком наедине и совершал насильственные действия.
Местом преступлений становился практически каждый уголок центра: кабинет, комнаты, котельная, туалет и даже выездной отдых на природе.
"При этом "воспитатель" запугивал детей наказаниями, чтобы они не сопротивлялись и молчали о пережитом", — говорится в сообщении.
Как долго продолжалось насилие?
Насилие продолжалось в течение 15 лет с момента создания центра. Только в 2021 году мать 13-летней воспитанницы узнала о надругательстве над дочерью и обратилась в правоохранительные органы.
Расследование длилось пять лет. Следствие опросило десятки свидетелей и бывших подопечных центра, чтобы собрать доказательную базу и установить объективную картину всего, что происходило.
О каком количестве жертв уже известно?
Установлено 10 жертв — девочки, которым на момент совершения преступлений было от 8 до 14 лет.
"Не исключаем, что потерпевших может быть больше", — уточнил Кравченко.
Задержание и подозрение
- Так называемый "воспитатель" задержан. Ему сообщено о подозрении в сексуальном насилии и развращении малолетних и несовершеннолетних лиц (ч. 4 ст. 153, ч. ч. 1, 2 ст. 156 УК). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога.
- Ответственность будет неизбежной и максимально жесткой. Потому что те, кто прячется за благородной целью, чтобы совершать преступления против детей, предают все: доверие, надежду и саму человечность.
- Расследование продолжается.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
всіх цих омбусменів та інших діячів по нагляду за правами дітей за оті 15 років зібрати і в буцигарню !
за неналежне виконання посадових обов'язків, які призвели до тяжких наслідків.
.
.
там для них - "намащено".
коли, нарешті, інтернати та дит. будинки будуть під особливим контролем поліції ?
.
Вони хочуть досидітися до повної заьорони? Чи до холокосту за релігійним принципом ??