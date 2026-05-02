РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7510 посетителей онлайн
Новости Фото Изнасилование детей
3 377 12

Задержан основатель христианского реабилитационного центра в Виннице за насилие над детьми, - генпрокурор. ВИДЕО+ФОТО

В Виннице задержан основатель христианского реабилитационного центра. Учреждение было создано в 2006 году как место, где дети, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, могли бы найти поддержку и помощь. Вместо этого основатель превратил доверие в инструмент преступления.

Об этом сообщил в Telegram-канале генеральный прокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Мужчина выбирал жертв среди девочек

Как отмечается, из каждой группы, которая систематически собиралась на базе учреждения и насчитывала от 25 до 50 детей, мужчина выбирал жертв среди девочек. Далее он использовал доверие к себе как к воспитателю, намеренно оставался с ребенком наедине и совершал насильственные действия.

Читайте также: На Харьковщине девочку почти год насиловал мужчина, которого она считала родным дедушкой: дело передано в суд

Насильник из Винницы
Насильник из Винницы

Местом преступлений становился практически каждый уголок центра: кабинет, комнаты, котельная, туалет и даже выездной отдых на природе.

"При этом "воспитатель" запугивал детей наказаниями, чтобы они не сопротивлялись и молчали о пережитом", — говорится в сообщении.

Как долго продолжалось насилие?

Насилие продолжалось в течение 15 лет с момента создания центра. Только в 2021 году мать 13-летней воспитанницы узнала о надругательстве над дочерью и обратилась в правоохранительные органы.

Расследование длилось пять лет. Следствие опросило десятки свидетелей и бывших подопечных центра, чтобы собрать доказательную базу и установить объективную картину всего, что происходило.

Читайте также: В Полтавской области мужчину приговорили к 14 годам лишения свободы за сексуальное насилие над тремя несовершеннолетними

О каком количестве жертв уже известно?

Установлено 10 жертв — девочки, которым на момент совершения преступлений было от 8 до 14 лет.

"Не исключаем, что потерпевших может быть больше", — уточнил Кравченко.

Задержание и подозрение

  • Так называемый "воспитатель" задержан. Ему сообщено о подозрении в сексуальном насилии и развращении малолетних и несовершеннолетних лиц (ч. 4 ст. 153, ч. ч. 1, 2 ст. 156 УК). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога.
  • Ответственность будет неизбежной и максимально жесткой. Потому что те, кто прячется за благородной целью, чтобы совершать преступления против детей, предают все: доверие, надежду и саму человечность.
  • Расследование продолжается.

Читайте также: Купил за 100 долларов 5-летнего ребенка и изнасиловал его: киевлянина приговорили к 15 годам лишения свободы

Автор: 

Винница (753) Винницкая область (1161) дети (6794) насилие (407) Кравченко Руслан (152) Винницкий район (58)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Не зрозуміло: "слідство тривало 5 років". Він, що ці п`ять років "працював благодійником"? Затримали тільки зараз?
показать весь комментарий
02.05.2026 12:10 Ответить
+4
мокшанський патріархат?
показать весь комментарий
02.05.2026 12:14 Ответить
+4
Мокшанський по хлопчиках, а цей христосонутий по дівчатах
показать весь комментарий
02.05.2026 12:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не зрозуміло: "слідство тривало 5 років". Він, що ці п`ять років "працював благодійником"? Затримали тільки зараз?
показать весь комментарий
02.05.2026 12:10 Ответить
15 років тривало насильство !

всіх цих омбусменів та інших діячів по нагляду за правами дітей за оті 15 років зібрати і в буцигарню !

за неналежне виконання посадових обов'язків, які призвели до тяжких наслідків.

.
показать весь комментарий
02.05.2026 12:57 Ответить
за ж скількох дітей паскуди за 15 років понівечили !!!!!

.
показать весь комментарий
02.05.2026 13:01 Ответить
мокшанський патріархат?
показать весь комментарий
02.05.2026 12:14 Ответить
Мокшанський по хлопчиках, а цей христосонутий по дівчатах
показать весь комментарий
02.05.2026 12:39 Ответить
та ні, серед них бувають особливо обдаровані природою, що і по хлопчикам...
показать весь комментарий
02.05.2026 12:47 Ответить
©"**** християнська"
показать весь комментарий
02.05.2026 12:45 Ответить
Як таких земля носить? На кічу гандона і півня прям на лобі наколоти
показать весь комментарий
02.05.2026 12:23 Ответить
саме в дитячих інтернатах й носить.
там для них - "намащено".

коли, нарешті, інтернати та дит. будинки будуть під особливим контролем поліції ?

.
показать весь комментарий
02.05.2026 13:00 Ответить
Їм ніколи. Вони контрольні закупки на онліфансі роблять 24/7, не покладаючи хєра.
показать весь комментарий
02.05.2026 18:07 Ответить
Що з аврамічнимм релігіями ??
Вони хочуть досидітися до повної заьорони? Чи до холокосту за релігійним принципом ??
показать весь комментарий
02.05.2026 13:19 Ответить
З самою доктриною релігії все без змін, а ось псевдо носії потребують інквізиції, як два попа у 1912 році отпи,,или крестами гришку распутіна в підвалі, шкода що оклигав.
показать весь комментарий
02.05.2026 13:51 Ответить
 
 