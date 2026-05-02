3 476 12

Затримано засновника християнського реабілітаційного центру у Вінниці за 15-річне насильство над дітьми, - генпрокурор. ВІДЕО+ФОТО

У Вінниці затримано засновника християнського реабілітаційного центру. Заклад створили у 2006 році, як місце де діти, що опинилися у складних життєвих обставинах, мали знаходити підтримку та допомогу. Натомість засновник перетворив довіру на інструмент злочину.

Про це повідомив у телеграм-каналі генпрокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

Чоловік обирав жертв серед дівчат

Як зазначається, з кожної групи, яка систематично збиралась на базі закладу і налічувала від 25 до 50 дітей, чоловік обирав жертв серед дівчат. Далі використовував довіру до нього як до вихователя, навмисно залишався з дитиною наодинці та вчиняв насильницькі дії.

Ґвалтівник з Вінниці
Місцем злочинів ставав практично кожен куточок центру: кабінет, кімнати, котельня, туалет і навіть виїзний відпочинок на природі.

"При цьому "вихователь" залякував дітей покараннями аби вони не чинили опір і мовчали про пережите", - йдеться у повідомленні.

Скільки тривало насилля?

Насильство тривало впродовж 15 років з моменту створення центру. Лише у 2021 році мати 13-річної вихованки дізналась про наругу над донькою та звернутись до правоохоронців.

Розслідування тривало п’ять років. Слідство опитало десятки свідків та колишніх підопічних центру, щоб зібрати доказову базу та встановити об'єктивну картину всього, що відбувалося.

Про яку кількість жертв вже відомо?

Встановлено 10 жертв - дівчата, яким на момент вчинення злочинів було від 8 до 14 років.

"Не виключаємо, що потерпілих може бути більше", - уточнив Кравченко.

Затримання та підозра

  • Так званого "вихователя" затримано. Йому повідомлено про підозру за сексуальне насильство та розбещення малолітніх і неповнолітніх осіб (ч. 4 ст. 153, ч. ч. 1, 2 ст. 156 ККУ). Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави.
  • Відповідальність буде неминучою та максимально жорсткою. Бо ті, хто ховається за благородною метою, щоб скоювати злочини проти дітей - зраджують усе: довіру, надію та саму людяність.
  • Слідство триває.

Не зрозуміло: "слідство тривало 5 років". Він, що ці п`ять років "працював благодійником"? Затримали тільки зараз?
02.05.2026 12:10 Відповісти
мокшанський патріархат?
02.05.2026 12:14 Відповісти
Мокшанський по хлопчиках, а цей христосонутий по дівчатах
02.05.2026 12:39 Відповісти
Не зрозуміло: "слідство тривало 5 років". Він, що ці п`ять років "працював благодійником"? Затримали тільки зараз?
02.05.2026 12:10 Відповісти
15 років тривало насильство !

всіх цих омбусменів та інших діячів по нагляду за правами дітей за оті 15 років зібрати і в буцигарню !

за неналежне виконання посадових обов'язків, які призвели до тяжких наслідків.

.
02.05.2026 12:57 Відповісти
за ж скількох дітей паскуди за 15 років понівечили !!!!!

.
02.05.2026 13:01 Відповісти
мокшанський патріархат?
02.05.2026 12:14 Відповісти
Мокшанський по хлопчиках, а цей христосонутий по дівчатах
02.05.2026 12:39 Відповісти
та ні, серед них бувають особливо обдаровані природою, що і по хлопчикам...
02.05.2026 12:47 Відповісти
©"**** християнська"
02.05.2026 12:45 Відповісти
Як таких земля носить? На кічу гандона і півня прям на лобі наколоти
02.05.2026 12:23 Відповісти
саме в дитячих інтернатах й носить.
там для них - "намащено".

коли, нарешті, інтернати та дит. будинки будуть під особливим контролем поліції ?

.
02.05.2026 13:00 Відповісти
Їм ніколи. Вони контрольні закупки на онліфансі роблять 24/7, не покладаючи хєра.
02.05.2026 18:07 Відповісти
Що з аврамічнимм релігіями ??
Вони хочуть досидітися до повної заьорони? Чи до холокосту за релігійним принципом ??
02.05.2026 13:19 Відповісти
З самою доктриною релігії все без змін, а ось псевдо носії потребують інквізиції, як два попа у 1912 році отпи,,или крестами гришку распутіна в підвалі, шкода що оклигав.
02.05.2026 13:51 Відповісти
 
 