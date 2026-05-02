Затримано засновника християнського реабілітаційного центру у Вінниці за 15-річне насильство над дітьми, - генпрокурор. ВІДЕО+ФОТО

У Вінниці затримано засновника християнського реабілітаційного центру. Заклад створили у 2006 році, як місце де діти, що опинилися у складних життєвих обставинах, мали знаходити підтримку та допомогу. Натомість засновник перетворив довіру на інструмент злочину.

Про це повідомив у телеграм-каналі генпрокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

Чоловік обирав жертв серед дівчат

Як зазначається, з кожної групи, яка систематично збиралась на базі закладу і налічувала від 25 до 50 дітей, чоловік обирав жертв серед дівчат. Далі використовував довіру до нього як до вихователя, навмисно залишався з дитиною наодинці та вчиняв насильницькі дії.

Місцем злочинів ставав практично кожен куточок центру: кабінет, кімнати, котельня, туалет і навіть виїзний відпочинок на природі.

"При цьому "вихователь" залякував дітей покараннями аби вони не чинили опір і мовчали про пережите", - йдеться у повідомленні.

Скільки тривало насилля?

Насильство тривало впродовж 15 років з моменту створення центру. Лише у 2021 році мати 13-річної вихованки дізналась про наругу над донькою та звернутись до правоохоронців.

Розслідування тривало п’ять років. Слідство опитало десятки свідків та колишніх підопічних центру, щоб зібрати доказову базу та встановити об'єктивну картину всього, що відбувалося.

Про яку кількість жертв вже відомо?

Встановлено 10 жертв - дівчата, яким на момент вчинення злочинів було від 8 до 14 років.

"Не виключаємо, що потерпілих може бути більше", - уточнив Кравченко.

Затримання та підозра

Так званого "вихователя" затримано. Йому повідомлено про підозру за сексуальне насильство та розбещення малолітніх і неповнолітніх осіб (ч. 4 ст. 153, ч. ч. 1, 2 ст. 156 ККУ). Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави.

Відповідальність буде неминучою та максимально жорсткою. Бо ті, хто ховається за благородною метою, щоб скоювати злочини проти дітей - зраджують усе: довіру, надію та саму людяність.

Слідство триває.

