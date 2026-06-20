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Новости Фото Атака беспилотников на Одесщину
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Российский "Шахед" нанес удар по АЗС в Одесской области: вспыхнул пожар. ФОТО

Вражеский ударный БПЛА типа"Шахед" утром атаковал автозаправочную станцию на юге Одесской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

Как отмечается, в результате попадания произошло возгорание газовоза и обшивки здания операторской. Спасатели уже ликвидировали пожар. Продолжаются работы по устранению последствий. К счастью, обошлось без пострадавших.

удар по АЗС в Одесской области

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АЗС (418) обстрел (33249) Одесская область (4391) Шахед (2272)
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