Российский "Шахед" нанес удар по АЗС в Одесской области: вспыхнул пожар. ФОТО

Вражеский ударный БПЛА типа"Шахед" утром атаковал автозаправочную станцию на юге Одесской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

Как отмечается, в результате попадания произошло возгорание газовоза и обшивки здания операторской. Спасатели уже ликвидировали пожар. Продолжаются работы по устранению последствий. К счастью, обошлось без пострадавших.

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