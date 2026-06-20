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Новини Фото Атака безпілотників на Одещину
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Російський "Шахед" вдарив по АЗС на Одещині: спалахнула пожежа. ФОТО

Ворожий ударний БпЛА типу "Шахед" зранку атакував автозаправну станцію на півдні Одещини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші подробиці

Як зазначається, внаслідок влучання сталося загорання газовозу та обшивки будівлі операторської. Рятувальники наразі ліквідували пожежу. Тривають заходи з усунення наслідків. На щастя, минулося без постраждалих.

удар по АЗС на Одещині

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Автор: 

АЗС (1956) обстріл (34603) Одеська область (4133) Шахед (2281)
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