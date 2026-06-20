Російський "Шахед" вдарив по АЗС на Одещині: спалахнула пожежа. ФОТО

Ворожий ударний БпЛА типу "Шахед" зранку атакував автозаправну станцію на півдні Одещини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Перші подробиці

Як зазначається, внаслідок влучання сталося загорання газовозу та обшивки будівлі операторської. Рятувальники наразі ліквідували пожежу. Тривають заходи з усунення наслідків. На щастя, минулося без постраждалих.

Також читайте: РФ масовано атакувала Тростянець на Сумщині: АЗС в місті знищені