Російський "Шахед" вдарив по АЗС на Одещині: спалахнула пожежа. ФОТО
Ворожий ударний БпЛА типу "Шахед" зранку атакував автозаправну станцію на півдні Одещини.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Перші подробиці
Як зазначається, внаслідок влучання сталося загорання газовозу та обшивки будівлі операторської. Рятувальники наразі ліквідували пожежу. Тривають заходи з усунення наслідків. На щастя, минулося без постраждалих.
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