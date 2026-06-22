Российские КАБы нанесли удар по Шевченковому в Харьковской области: есть раненые. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российская армия нанесла авиационный удар по поселку Шевченково Купянского района, в результате чего есть раненые и разрушена инфраструктура.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте главы Шевченковской громады Сергея Старикова в Facebook.
Удар КАБами по Шевченково
По его словам, около 16:30 поселок подвергся обстрелу управляемыми авиационными бомбами, ориентировочно семью единицами.
Под удар попали здание школы, хозяйственные постройки сельскохозяйственного предприятия и прилегающие жилые дома. В результате атаки есть раненые среди гражданского населения.
В общине отмечают, что Шевченковщина находится под постоянными обстрелами, и призывают жителей к эвакуации, особенно семьи с детьми.
"Жители прифронтовой Шевченковской громады продолжают жить в условиях постоянной угрозы жизни и здоровью, страдая от непрекращающихся обстрелов со стороны врага. Он не выбирает цели, бьет наугад по жилым домам, школам, больницам, транспорту гражданских лиц. Контролируйте передвижение несовершеннолетних детей по территории населенных пунктов и за их пределами", - отметил чиновник.
- Ранее сообщалось, что враг за день более 30 раз атаковал Днепропетровскую область: пять человек ранены, среди них - 2-летний мальчик.
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