УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6237 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Харківщини
302 2

Російські КАБи вдарили по Шевченковому на Харківщині: є поранені. ФОТОрепортаж

Російська армія завдала авіаційного удару по селищу Шевченкове Куп’янського району, внаслідок чого є поранені та зруйнована інфраструктура.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі голови Шевченківської громади Сергія Старікова у Фейсбуці.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Удар КАБами по Шевченковому

За його словами, близько 16:30 селище було атаковане керованими авіаційними бомбами, орієнтовно семи одиницями.

Під удар потрапили приміщення школи, господарчі будівлі сільськогосподарського підприємства та прилеглі житлові будинки. Внаслідок атаки є поранені серед цивільного населення.

Атака на Харківщину

Атака на Харківщину

Атака на Харківщину

У громаді наголошують, що Шевченківщина перебуває під постійними обстрілами, і закликають мешканців до евакуації, особливо родини з дітьми.

Атака на Харківщину

Атака на Харківщину

"Жителі прифронтової Шевченківської громади продовжують жити в умовах постійної загрози життю і здоров’ю, потерпаючи від постійних обстрілів з боку ворога. Він не вибирає цілі, б’є навмання по житлових будинках, школах, лікарнях, транспорту цивільних осіб. Контролюйте переміщення неповнолітніх дітей по території населених пунктів і за їх межами", — зазначив посадовець.

Атака на Харківщину

Атака на Харківщину

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 21 червня, - Повітряні сили (оновлено)

Автор: 

обстріл (34636) поранення (2841) КАБ (553) Харківська область (2876) Куп’янський район (754) Шевченкове (10)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 