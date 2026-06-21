Російські КАБи вдарили по Шевченковому на Харківщині: є поранені. ФОТОрепортаж

Російська армія завдала авіаційного удару по селищу Шевченкове Куп’янського району, внаслідок чого є поранені та зруйнована інфраструктура.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі голови Шевченківської громади Сергія Старікова у Фейсбуці.

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Удар КАБами по Шевченковому

За його словами, близько 16:30 селище було атаковане керованими авіаційними бомбами, орієнтовно семи одиницями.

Під удар потрапили приміщення школи, господарчі будівлі сільськогосподарського підприємства та прилеглі житлові будинки. Внаслідок атаки є поранені серед цивільного населення.

У громаді наголошують, що Шевченківщина перебуває під постійними обстрілами, і закликають мешканців до евакуації, особливо родини з дітьми.

"Жителі прифронтової Шевченківської громади продовжують жити в умовах постійної загрози життю і здоров’ю, потерпаючи від постійних обстрілів з боку ворога. Він не вибирає цілі, б’є навмання по житлових будинках, школах, лікарнях, транспорту цивільних осіб. Контролюйте переміщення неповнолітніх дітей по території населених пунктів і за їх межами", — зазначив посадовець.

Раніше повідомлялося, що ворог за день понад 30 разів атакував Дніпропетровщину: п’ятеро поранених, серед них – 2-річний хлопчик.

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