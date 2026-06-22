На границе с Румынией изъяли старинные монеты и иконы, - Госпогранслужба. ФОТО

На украинско-румынской границе пограничники обнаружили старинные монеты и иконы, которые перевозили граждане Украины.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.

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В микроавтобусе нашли коллекцию монет

В пункте пропуска "Порубное" во время досмотра микроавтобуса, следовавшего в Румынию, пограничники обнаружили коллекцию монет.

В багажном отделении находились 24 монеты разных стран, отчеканенные в начале XIX – середине XX века.

Через границу везли старинные иконы

Еще один случай зафиксировали в пункте пропуска "Красноильск".

Пограничники совместно с сотрудниками таможни обнаружили две старинные иконы у гражданина Украины, который направлялся на выезд из страны.

Изъятые предметы направили на экспертизу. Они могут представлять культурную или историческую ценность.

По фактам выявленных нарушений представители таможни составили соответствующие протоколы.

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