На границе с Румынией изъяли старинные монеты и иконы, - Госпогранслужба. ФОТО
На украинско-румынской границе пограничники обнаружили старинные монеты и иконы, которые перевозили граждане Украины.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.
В микроавтобусе нашли коллекцию монет
В пункте пропуска "Порубное" во время досмотра микроавтобуса, следовавшего в Румынию, пограничники обнаружили коллекцию монет.
В багажном отделении находились 24 монеты разных стран, отчеканенные в начале XIX – середине XX века.
Через границу везли старинные иконы
Еще один случай зафиксировали в пункте пропуска "Красноильск".
Пограничники совместно с сотрудниками таможни обнаружили две старинные иконы у гражданина Украины, который направлялся на выезд из страны.
Изъятые предметы направили на экспертизу. Они могут представлять культурную или историческую ценность.
По фактам выявленных нарушений представители таможни составили соответствующие протоколы.
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