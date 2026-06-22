На кордоні з Румунією вилучили старовинні монети та ікони, - Держприкордонслужба. ФОТО
На українсько-румунському кордоні прикордонники виявили старовинні монети та ікони, які перевозили громадяни України.
Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, передає Цензор.НЕТ.
У мікроавтобусі знайшли колекцію монет
У пункті пропуску "Порубне" під час огляду мікроавтобуса, який прямував до Румунії, прикордонники виявили колекцію монет.
У багажному відділенні знаходилися 24 монети різних країн, викарбувані на початку ХІХ – у середині ХХ століття.
Через кордон везли старовинні ікони
Ще один випадок зафіксували у пункті пропуску "Красноїльськ".
Прикордонники спільно з працівниками митниці виявили дві старовинні ікони у громадянина України, який прямував на виїзд з країни.
Вилучені предмети направили на експертизу. Вони можуть становити культурну або історичну цінність.
За фактами виявлених порушень представники митниці склали відповідні протоколи.
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