На кордоні з Румунією вилучили старовинні монети та ікони, - Держприкордонслужба. ФОТО

На українсько-румунському кордоні прикордонники виявили старовинні монети та ікони, які перевозили громадяни України.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, передає Цензор.НЕТ.

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У мікроавтобусі знайшли колекцію монет

У пункті пропуску "Порубне" під час огляду мікроавтобуса, який прямував до Румунії, прикордонники виявили колекцію монет.

У багажному відділенні знаходилися 24 монети різних країн, викарбувані на початку ХІХ – у середині ХХ століття.

Через кордон везли старовинні ікони

Ще один випадок зафіксували у пункті пропуску "Красноїльськ".

Прикордонники спільно з працівниками митниці виявили дві старовинні ікони у громадянина України, який прямував на виїзд з країни.

Вилучені предмети направили на експертизу. Вони можуть становити культурну або історичну цінність.

За фактами виявлених порушень представники митниці склали відповідні протоколи.

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