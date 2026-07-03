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Россия нанесла удар по Славянску: есть погибший и разрушения. ФОТО

Ночью 3 июля российские захватчики нанесли очередной удар по Славянску.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Вадим Лях.

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Попадания произошли в четырех местах в разных частях Славянска. Повреждены не менее десяти частных и три многоэтажных дома, автомобили.

"На данный момент известно о погибшем мужчине 1954 года рождения. Искренние соболезнования его родным и близким", — отметил Лях.

На данный момент из-за обстрела часть Славянской громады остается без электро- и водоснабжения, но работы ведутся.

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Последствия атаки

Слов'янськ: обстріл 3 липня
Слов'янськ: обстріл 3 липня

Автор: 

обстрел (33636) Донецкая область (12570) Краматорский район (1311) Славянск (2751)
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