Россия нанесла удар по Славянску: есть погибший и разрушения. ФОТО
Ночью 3 июля российские захватчики нанесли очередной удар по Славянску.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Вадим Лях.
Попадания произошли в четырех местах в разных частях Славянска. Повреждены не менее десяти частных и три многоэтажных дома, автомобили.
"На данный момент известно о погибшем мужчине 1954 года рождения. Искренние соболезнования его родным и близким", — отметил Лях.
На данный момент из-за обстрела часть Славянской громады остается без электро- и водоснабжения, но работы ведутся.
Последствия атаки
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