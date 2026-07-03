Росія вдарила по Слов’янську: є загиблий і руйнування. ФОТО

Уночі 3 липня російські загарбники завдали чергового удару по Слов'янську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Вадим Лях.

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Влучання сталися в чотирьох місцях у різних частинах Словʼянська. Пошкоджено не менше десяти приватних і три багатоповерхових будинки, автомобілі.

"На даний час відомо про загиблого чоловіка 1954 року народження. Щирі співчуття його рідним і близьким", - зазначив Лях.

Станом на зараз через обстріл частина Слов’янської громади залишається без електро- та водопостачання, але роботи ведуться.

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Наслідки атаки



