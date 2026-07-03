Рашисты дважды атаковали Краматорск дронами: погибла женщина, ранен мужчина. ФОТО
Российские захватчики нанесли удар по Краматорску с помощью беспилотников, погибла женщина. Известно как минимум об одном раненом.
Об этом сообщила пресс-служба горсовета, передает Цензор.НЕТ.
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Только в течение первой половины дня российские оккупанты дважды атаковали мирных жителей с помощью беспилотников.
"Около 08:00 в поселке Семеновка FPV-дрон, запущенный российскими войсками, попал на территорию частного домовладения. В результате атаки погибла женщина 1946 года рождения.
Еще один удар произошел около 11:00. Беспилотный летательный аппарат "Герань-2" упал на территорию частного домохозяйства, ранен мужчина 1971 года рождения", — говорится в сообщении.
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