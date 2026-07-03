Рашисти двічі аткували Краматорськ дронами: загинула жінка, поранено чоловіка. ФОТО

Російські загарбники вдарили по Краматорську безпілотниками, загинула жінка. Відомо про щонайменше одну поранену особу.

Про це повідомила пресслужба міськради, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Лише протягом першої половини дня російські окупанти двічі атакували цивільних безпілотниками.

"Близько 08:00 у селищі Семенівка FPV-дрон, запущений російськими військами, влучив на територію приватного домоволодіння. Внаслідок атаки загинула жінка 1946 року народження.

Ще один удар стався близько 11:00. Безпілотний літальний апарат "Герань-2" впав на територію приватного домогосподарства, поранено чоловіка 1971 року народження", - йдеться в повідомленні.

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