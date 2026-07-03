Рашисти двічі аткували Краматорськ дронами: загинула жінка, поранено чоловіка. ФОТО
Російські загарбники вдарили по Краматорську безпілотниками, загинула жінка. Відомо про щонайменше одну поранену особу.
Про це повідомила пресслужба міськради, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Лише протягом першої половини дня російські окупанти двічі атакували цивільних безпілотниками.
"Близько 08:00 у селищі Семенівка FPV-дрон, запущений російськими військами, влучив на територію приватного домоволодіння. Внаслідок атаки загинула жінка 1946 року народження.
Ще один удар стався близько 11:00. Безпілотний літальний апарат "Герань-2" впав на територію приватного домогосподарства, поранено чоловіка 1971 року народження", - йдеться в повідомленні.
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