Россияне атаковали Сновскую громаду на Черниговщине: повреждены АЗС и предприятие. ФОТО

В течение суток российские беспилотники наносили удары по Сновской громаде Черниговской области. Повреждены АЗС, сельскохозяйственное предприятие и техника, пострадавших нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Вячеслав Чаус.

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Он отметил, что днем россияне нанесли удар "герберами" по АЗС в Сновске. Вечером зафиксирован удар по предприятию, там поврежден резервуар.

"Ночью произошла атака "герберами" на сельхозпредприятие — загорелись грузовики и хозяйственное здание. После полуночи снова был нанесен удар по городу — поврежден погрузчик. На местах прилетов работали пожарные — пожары потушили. Предварительно, пострадавших нет", — добавил Чаус.

Последствия атаки







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