Росіяни атакували Сновську громаду на Чернігівщині: пошкоджені АЗС і підприємство. ФОТО

Російські безпілотники впродовж доби били по Сновській громаді Чернігівської області. Пошкоджено АЗС, сільськогосподарське підприємство та техніку, постраждалих немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА В'ячеслав Чаус.

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Він зазначив, що вдень росіяни вдарили "герберами" по АЗС у Сновську. Ввечері зафіксовано удар по підприємству, там пошкоджений резервуар.

"Вночі була атака "гербер" на сільгосппідприємство - загорілися вантажівки й господарська будівля. Після опівночі знову був удар по місту - пошкоджений навантажувач. На місцях прильотів працювали вогнеборці - пожежі загасили. Попередньо, без постраждалих", - додав Чаус.

Наслідки атаки







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