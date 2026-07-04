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Новини Фото Обстріли Чернігівщини
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Росіяни атакували Сновську громаду на Чернігівщині: пошкоджені АЗС і підприємство. ФОТО

Російські безпілотники впродовж доби били по Сновській громаді Чернігівської області. Пошкоджено АЗС, сільськогосподарське підприємство та техніку, постраждалих немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА В'ячеслав Чаус.

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Він зазначив, що вдень росіяни вдарили "герберами" по АЗС у Сновську. Ввечері зафіксовано удар по підприємству, там пошкоджений резервуар. 

"Вночі була атака "гербер" на сільгосппідприємство - загорілися вантажівки й господарська будівля. Після опівночі знову був удар по місту - пошкоджений навантажувач. На місцях прильотів працювали вогнеборці - пожежі загасили. Попередньо, без постраждалих", - додав Чаус.

Наслідки атаки

Дрони РФ атакували Сновщину: виникли пожежі на АЗС і сільгосппідприємстві
Дрони РФ атакували Сновщину: виникли пожежі на АЗС і сільгосппідприємстві
Дрони РФ атакували Сновщину: виникли пожежі на АЗС і сільгосппідприємстві

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АЗС (2008) безпілотник БпЛА (6088) обстріл (35037) Чернігівська область (1412)
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