Росіяни атакували Сновську громаду на Чернігівщині: пошкоджені АЗС і підприємство. ФОТО
Російські безпілотники впродовж доби били по Сновській громаді Чернігівської області. Пошкоджено АЗС, сільськогосподарське підприємство та техніку, постраждалих немає.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА В'ячеслав Чаус.
Він зазначив, що вдень росіяни вдарили "герберами" по АЗС у Сновську. Ввечері зафіксовано удар по підприємству, там пошкоджений резервуар.
"Вночі була атака "гербер" на сільгосппідприємство - загорілися вантажівки й господарська будівля. Після опівночі знову був удар по місту - пошкоджений навантажувач. На місцях прильотів працювали вогнеборці - пожежі загасили. Попередньо, без постраждалих", - додав Чаус.
Наслідки атаки
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