Пятеро человек ранены, в том числе ребенок, вследствие атаки РФ на супермаркет в Краматорске. ФОТО (обновлено)

Сегодня, 4 июля, российские войска нанесли удары по Краматорску в Донецкой области, вследствие чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

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Раненые вследствие атаки

Как отмечается, по меньшей мере 3 человека ранены вследствие атаки на Краматорск. Среди раненых — ребенок 2015 года рождения.

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Удар по торговому заведению

Сообщается, что около 16:00 россияне нанесли удар по торговому заведению в центре города.



"Это обычное городское пространство, куда люди приходят по своим делам. Именно по таким местам россияне наносят удары сознательно — чтобы калечить мирных жителей, сеять страх и разрушать жизни там, где не могут победить военным путем", — отметил Филашкин.

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Обновленная информация

По данным Донецкой областной прокуратуры, вследствие атаки россиян на супермаркет в Краматорске ранены по меньшей мере пять гражданских, среди которых ребенок.

Войска РФ сбросили на Краматорск "ФАБ-250" из УМПК. Под прицелом окупантов оказалось торговое заведение, расположенное в центральной части города.

Вследствие атаки телесные повреждения получили по меньшей мере пять гражданских, находившихся в супермаркете.

Среди пострадавших – 11-летний мальчик. Ему, а также трем раненым женщинам 36, 38 и 62 лет и 56-летнему мужчине предоставляется квалифицированная медицинская помощь.

Окончательные последствия обстрелов устанавливаются.

По данным Нацполиции Украины, поврежден также автовокзал.

Последствия удара











