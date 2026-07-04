Пятеро человек ранены, в том числе ребенок, вследствие атаки РФ на супермаркет в Краматорске. ФОТО (обновлено)
Сегодня, 4 июля, российские войска нанесли удары по Краматорску в Донецкой области, вследствие чего есть раненые.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Раненые вследствие атаки
Как отмечается, по меньшей мере 3 человека ранены вследствие атаки на Краматорск. Среди раненых — ребенок 2015 года рождения.
Удар по торговому заведению
Сообщается, что около 16:00 россияне нанесли удар по торговому заведению в центре города.
"Это обычное городское пространство, куда люди приходят по своим делам. Именно по таким местам россияне наносят удары сознательно — чтобы калечить мирных жителей, сеять страх и разрушать жизни там, где не могут победить военным путем", — отметил Филашкин.
Обновленная информация
По данным Донецкой областной прокуратуры, вследствие атаки россиян на супермаркет в Краматорске ранены по меньшей мере пять гражданских, среди которых ребенок.
Войска РФ сбросили на Краматорск "ФАБ-250" из УМПК. Под прицелом окупантов оказалось торговое заведение, расположенное в центральной части города.
Вследствие атаки телесные повреждения получили по меньшей мере пять гражданских, находившихся в супермаркете.
Среди пострадавших – 11-летний мальчик. Ему, а также трем раненым женщинам 36, 38 и 62 лет и 56-летнему мужчине предоставляется квалифицированная медицинская помощь.
Окончательные последствия обстрелов устанавливаются.
По данным Нацполиции Украины, поврежден также автовокзал.
Последствия удара
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