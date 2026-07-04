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Новости Фото Обстрел Краматорска
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Пятеро человек ранены, в том числе ребенок, вследствие атаки РФ на супермаркет в Краматорске. ФОТО (обновлено)

Сегодня, 4 июля, российские войска нанесли удары по Краматорску в Донецкой области, вследствие чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

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Раненые вследствие атаки

Как отмечается, по меньшей мере 3 человека ранены вследствие атаки на Краматорск. Среди раненых — ребенок 2015 года рождения.

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Удар по торговому заведению

Сообщается, что около 16:00 россияне нанесли удар по торговому заведению в центре города.

"Это обычное городское пространство, куда люди приходят по своим делам. Именно по таким местам россияне наносят удары сознательно — чтобы калечить мирных жителей, сеять страх и разрушать жизни там, где не могут победить военным путем", — отметил Филашкин.

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Обновленная информация

По данным Донецкой областной прокуратуры, вследствие атаки россиян на супермаркет в Краматорске ранены по меньшей мере пять гражданских, среди которых ребенок.

Войска РФ сбросили на Краматорск "ФАБ-250" из УМПК. Под прицелом окупантов оказалось торговое заведение, расположенное в центральной части города.

Вследствие атаки телесные повреждения получили по меньшей мере пять гражданских, находившихся в супермаркете.

Среди пострадавших – 11-летний мальчик. Ему, а также трем раненым женщинам 36, 38 и 62 лет и 56-летнему мужчине предоставляется квалифицированная медицинская помощь.

Окончательные последствия обстрелов устанавливаются.

По данным Нацполиции Украины, поврежден также автовокзал.

Последствия удара

Удар по КраматорськуУдар по Краматорську
Удар по Краматорську
Удар по Краматорську
Удар по Краматорську
Удар по Краматорську
Удар по Краматорську

Автор: 

Краматорськ (2505) обстрел (33636) Донецкая область (12570) Краматорский район (1308)
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