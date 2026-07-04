П’ятеро людей поранені, зокрема дитина, внаслідок атаки РФ на супермаркет у Краматорську. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)
Сьогодні, 4 липня, російські війська завдали ударів по Краматорську в Донецькій області, унаслідок чого є поранені.
Про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Поранені через атаку
Як зазначається, щонайменше 3 людини поранені внаслідок атаки по Краматорську. Серед поранених - дитина 2015 року народження.
Удар по торгівельному закладу
Повідомляється, що близько 16 години росіяни ударили по торгівельному закладу в середмісті.
"Це звичайний міський простір, куди люди приходять у своїх справах. Саме по таких місцях росіяни б’ють свідомо - щоб калічити цивільних, сіяти страх і руйнувати життя там, де не можуть перемогти військово", - зазначив Філашкін.
Оновлена інформація
За даними Донецької обласної прокуратури, унаслідок атаки росіян на супермаркет у Краматорську поранено щонайменше п’ятеро цивільних, серед яких дитина.
Війська РФскинули на Краматорськ "ФАБ-250" з УМПК. Під прицілом окупантів опинився торгівельний заклад, розташований в центральній частині міста.
У результаті атаки тілесні ушкодження дістали щонайменше п’ятеро цивільних, які перебували в супермаркеті.
Серед постраждалих – 11-річний хлопчик. Йому, а також трьом пораненим жінкам 36, 38 й 62 років та 56-річному чоловіку надається кваліфікована медична допомога.
Остаточні наслідки обстрілу встановлюються.
За даними Нацполіції України, пошкоджено також автовокзал.
Наслідки удару
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