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Новини Фото Обстріл Краматорська
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П’ятеро людей поранені, зокрема дитина, внаслідок атаки РФ на супермаркет у Краматорську. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Сьогодні, 4 липня, російські війська завдали ударів по Краматорську в Донецькій області, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

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Поранені через атаку

Як зазначається, щонайменше 3 людини поранені внаслідок атаки по Краматорську. Серед поранених - дитина 2015 року народження.

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Удар по торгівельному закладу

Повідомляється, що близько 16 години росіяни ударили по торгівельному закладу в середмісті.

"Це звичайний міський простір, куди люди приходять у своїх справах. Саме по таких місцях росіяни б’ють свідомо - щоб калічити цивільних, сіяти страх і руйнувати життя там, де не можуть перемогти військово", - зазначив Філашкін.

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Оновлена інформація

За даними Донецької обласної прокуратури, унаслідок атаки росіян на супермаркет у Краматорську поранено щонайменше п’ятеро цивільних, серед яких дитина.

Війська РФскинули на Краматорськ "ФАБ-250" з УМПК. Під прицілом окупантів опинився торгівельний заклад, розташований в центральній частині міста.

У результаті атаки тілесні ушкодження дістали щонайменше п’ятеро цивільних, які перебували в супермаркеті.

Серед постраждалих – 11-річний хлопчик. Йому, а також трьом пораненим жінкам 36, 38 й 62 років та 56-річному чоловіку надається кваліфікована медична допомога.

Остаточні наслідки обстрілу встановлюються.

За даними Нацполіції України, пошкоджено також автовокзал.

Наслідки удару

Удар по КраматорськуУдар по Краматорську
Удар по Краматорську
Удар по Краматорську
Удар по Краматорську
Удар по Краматорську
Удар по Краматорську

Автор: 

Краматорськ (947) обстріл (34993) Донецька область (11453) Краматорський район (1324)
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