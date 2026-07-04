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Моторошні кадри Часового Яру: зруйноване місто після російського "визволення". ВIДЕО

Воїни 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оприлюднили моторошні кадри Часового Яру, показавши, який вигляд місто мало до повномасштабного вторгнення Росії та на що воно перетворилося після приходу окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео порівнюються архівні кадри міста та сучасна аерозйомка, виконана з безпілотника.

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До початку російської агресії у Часовому Яру проживало близько 13 тисяч українців. Сьогодні на місці колись жвавого міста залишилися лише понівечені будівлі, зруйновані вулиці та згарища.

Моторошні кадри з дрона наочно демонструють наслідки російського вторгнення та так званого "визволення", яке окупанти принесли українському місту.

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Автор: 

армія рф (21459) Донецька область (11453) 24 ОМБр імені короля Данила (295) Часів Яр (428) Бахмутський район (860)
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Топ коментарі
+11
Перетворити місто в суцільні руїни по кацапське це асабаділі ,бодай ви всі виздихали варвари і огидний "русский мир",тут і допомогло знищеню Донбасу ,донбасівське бидло яке кричало "путін приді",тепер на Донбасі шахт немає варвари їх не будуть відновлювати, як і відновлювати міста, вони вміють лише убивати ,руйнувати і грабувати.
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04.07.2026 16:25 Відповісти
+6
Наш "найвеличніший",трясця його матері",все обіцяє відповіді по кацапії.Справедлиао буде коли в порох будуть перетерті міста паРаші.Всім ждунам руського міра, запам'ятайте ці кадри 2026 року.Якщо паРаша буде і в подальшому на ції землі то ніхто міста відбудовувати не буде.Приклад,кращі курорти Абхазії,після 90-х років,корови пасуться в корпусах.Там де русня,там розруха.
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04.07.2026 17:09 Відповісти
+4
Значить Часів Яр теж окупований Як добре, що Зе стабілізував ситуацію і навіть переламав її.
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04.07.2026 16:23 Відповісти

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