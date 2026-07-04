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Моторошні кадри Часового Яру: зруйноване місто після російського "визволення". ВIДЕО
Воїни 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оприлюднили моторошні кадри Часового Яру, показавши, який вигляд місто мало до повномасштабного вторгнення Росії та на що воно перетворилося після приходу окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео порівнюються архівні кадри міста та сучасна аерозйомка, виконана з безпілотника.
До початку російської агресії у Часовому Яру проживало близько 13 тисяч українців. Сьогодні на місці колись жвавого міста залишилися лише понівечені будівлі, зруйновані вулиці та згарища.
Моторошні кадри з дрона наочно демонструють наслідки російського вторгнення та так званого "визволення", яке окупанти принесли українському місту.
Топ коментарі
+11 Володимир Омельянов
показати весь коментар04.07.2026 16:25 Відповісти Посилання
+6 Виктор Шевченко
показати весь коментар04.07.2026 17:09 Відповісти Посилання
+4 Богдан Орлик
показати весь коментар04.07.2026 16:23 Відповісти Посилання
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