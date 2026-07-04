РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11324 посетителя онлайн
Новости Видео Бои за Часов Яр
5 686 13

Жуткие кадры Часова Яра: разрушенный город после российского "освобождения". ВИДЕО

Военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила обнародовали мрачные кадры Часова Яра, показав, как выглядел город до полномасштабного вторжения России и во что он превратился после прихода оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео сравниваются архивные кадры города и современная аэросъемка, выполненная с помощью беспилотника.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

До начала российской агрессии в Часовом Яре проживало около 13 тысяч украинцев. Сегодня на месте некогда оживленного города остались лишь искореженные здания, разрушенные улицы и пепелища.

Жуткие кадры с дрона наглядно демонстрируют последствия российского вторжения и так называемого "освобождения", которое оккупанты принесли украинскому городу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашист снял момент удара дрона "Hornet" по российской "Ниве": "Опять Нива нах#й". ВИДЕО

Смотрите также: Украинская авиация уничтожила бетонный подземный бункер оккупантов, который использовался для накопления штурмовиков. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23239) Донецкая область (12570) 24 омб имени князя Данила Галицкого (294) Часов Яр (425) Бахмутский район (855)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Перетворити місто в суцільні руїни по кацапське це асабаділі ,бодай ви всі виздихали варвари і огидний "русский мир",тут і допомогло знищеню Донбасу ,донбасівське бидло яке кричало "путін приді",тепер на Донбасі шахт немає варвари їх не будуть відновлювати, як і відновлювати міста, вони вміють лише убивати ,руйнувати і грабувати.
показать весь комментарий
04.07.2026 16:25 Ответить
+6
Наш "найвеличніший",трясця його матері",все обіцяє відповіді по кацапії.Справедлиао буде коли в порох будуть перетерті міста паРаші.Всім ждунам руського міра, запам'ятайте ці кадри 2026 року.Якщо паРаша буде і в подальшому на ції землі то ніхто міста відбудовувати не буде.Приклад,кращі курорти Абхазії,після 90-х років,корови пасуться в корпусах.Там де русня,там розруха.
показать весь комментарий
04.07.2026 17:09 Ответить
+4
Значить Часів Яр теж окупований Як добре, що Зе стабілізував ситуацію і навіть переламав її.
показать весь комментарий
04.07.2026 16:23 Ответить

Загрузка...

 
 