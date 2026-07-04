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Жуткие кадры Часова Яра: разрушенный город после российского "освобождения". ВИДЕО
Военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила обнародовали мрачные кадры Часова Яра, показав, как выглядел город до полномасштабного вторжения России и во что он превратился после прихода оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео сравниваются архивные кадры города и современная аэросъемка, выполненная с помощью беспилотника.
До начала российской агрессии в Часовом Яре проживало около 13 тысяч украинцев. Сегодня на месте некогда оживленного города остались лишь искореженные здания, разрушенные улицы и пепелища.
Жуткие кадры с дрона наглядно демонстрируют последствия российского вторжения и так называемого "освобождения", которое оккупанты принесли украинскому городу.
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