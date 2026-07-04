Оккупанты атаковали три района Днепропетровщины: девять раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня 4 июля российские войска более 20 раз нанесли удары по трем районам Днепропетровской области с помощью беспилотников, артиллерии и ракет, вследствие чего есть раненые.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Днепровский район
В Днепровском районе россияне наносили удары по Днепру, Солонянской и Николаевской громадам. Разрушено предприятие, возникли пожары.
Ранены четверо человек. 22-летняя женщина госпитализирована в состоянии средней тяжести. Мужчины 28, 32 и 63 лет будут лечиться амбулаторно.
Никопольский район
В Никопольском районе пострадали райцентр, Мировская, Марганецкая, Червоногригоровская и Покровская громады. Повреждены торговый павильон, многоквартирные дома, частные дома, автомобили.
Вследствие российских ударов пострадали пять человек. Это мужчины 52 и 64 лет и женщины 44, 47 и 75 лет. Все будут лечиться амбулаторно.
Каменский район
В Каменском районе противник нанес удар по Пятихатской громаде. Инфраструктура разрушена.
Последствия атак
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль