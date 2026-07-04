Оккупанты атаковали три района Днепропетровщины: девять раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 4 июля российские войска более 20 раз нанесли удары по трем районам Днепропетровской области с помощью беспилотников, артиллерии и ракет, вследствие чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Днепровский район

В Днепровском районе россияне наносили удары по Днепру, Солонянской и Николаевской громадам. Разрушено предприятие, возникли пожары.

Ранены четверо человек. 22-летняя женщина госпитализирована в состоянии средней тяжести. Мужчины 28, 32 и 63 лет будут лечиться амбулаторно.

Читайте также: Войска РФ атаковали шахтоуправление ДТЭК в Днепропетровской области: 1 работник погиб, 5 ранены

Никопольский район

В Никопольском районе пострадали райцентр, Мировская, Марганецкая, Червоногригоровская и Покровская громады. Повреждены торговый павильон, многоквартирные дома, частные дома, автомобили.



Вследствие российских ударов пострадали пять человек. Это мужчины 52 и 64 лет и женщины 44, 47 и 75 лет. Все будут лечиться амбулаторно.

Читайте: Россия нанесла баллистический удар по Днепру: пострадали семь человек

Каменский район

В Каменском районе противник нанес удар по Пятихатской громаде. Инфраструктура разрушена.

Последствия атак







