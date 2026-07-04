Окупанти атакували три райони Дніпропетровщини: дев’ятеро поранених. ФОТОрепортаж
Упродовж дня 4 липня російські війська понад 20 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією і ракетами, унаслідок чого є поранені.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Дніпровський район
У Дніпровському районі росіяни цілили по Дніпру, Солонянській й Миколаївській громадах. Понівечене підприємство, виникли пожежі.
Поранені четверо людей. 22-річна жінка госпіталізована у стані середньої тяжкості. Чоловіки 28, 32 та 63 років лікуватимуться амбулаторно.
Нікопольський район
На Нікопольщині потерпали райцентр, Мирівська, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Пошкоджені торгівельний павільйон, багатоквартирні будинки, приватні оселі, автомобілі.
Унаслідок російських ударів постраждали п’ятеро людей. Це чоловіки 52 і 64 років та жінки 44, 47 і 75 років. Усі лікуватимуться амбулаторно.
Кам’янський район
У Кам’янському районі противник завдав удару по П’ятихатській громаді. Понівечена інфраструктура.
Наслідки атак
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