Окупанти атакували три райони Дніпропетровщини: дев’ятеро поранених. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 4 липня російські війська понад 20 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією і ракетами, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Дніпровський район

У Дніпровському районі росіяни цілили по Дніпру, Солонянській й Миколаївській громадах. Понівечене підприємство, виникли пожежі.

Поранені четверо людей. 22-річна жінка госпіталізована у стані середньої тяжкості. Чоловіки 28, 32 та 63 років лікуватимуться амбулаторно.

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Нікопольський район

На Нікопольщині потерпали райцентр, Мирівська, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Пошкоджені торгівельний павільйон, багатоквартирні будинки, приватні оселі, автомобілі.



Унаслідок російських ударів постраждали п’ятеро людей. Це чоловіки 52 і 64 років та жінки 44, 47 і 75 років. Усі лікуватимуться амбулаторно.

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Кам’янський район

У Кам’янському районі противник завдав удару по П’ятихатській громаді. Понівечена інфраструктура.

Наслідки атак







