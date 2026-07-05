РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11875 посетителей онлайн
Новости Фото
761 2

Сутки в Донецкой области: под ударами РФ Славянск, Краматорск и Дружковка, погиб человек, 6 раненых. ФОТО

За прошедшие сутки, 4 июля 2026 года, войска РФ интенсивно обстреливали Краматорский район Донецкой области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Есть жертвы и разрушения

Краматорский район

По данным ОГА, в Славянске повреждены 2 частных дома, грузовик и легковой автомобиль. В Краматорске ранены 5 человек, поврежден торговый объект. В Александровке повреждено многоэтажное здание, в Очеретином - инфраструктура. В Дружковке 1 человек погиб и 1 ранен, поврежден автомобиль.

Всего за сутки россияне 11 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.

Читайте также: Сутки в Донецкой области: под ударами РФ два района, 5 погибших, 12 раненых. ФОТО

Обстрел Донецкой области

Автор: 

Краматорськ (2505) Донецкая область (12570) Краматорский район (1311) Дружковка (180) Славянск (2751)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 