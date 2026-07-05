Сутки в Донецкой области: под ударами РФ Славянск, Краматорск и Дружковка, погиб человек, 6 раненых. ФОТО
За прошедшие сутки, 4 июля 2026 года, войска РФ интенсивно обстреливали Краматорский район Донецкой области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, сообщает Цензор.НЕТ.
Есть жертвы и разрушения
Краматорский район
По данным ОГА, в Славянске повреждены 2 частных дома, грузовик и легковой автомобиль. В Краматорске ранены 5 человек, поврежден торговый объект. В Александровке повреждено многоэтажное здание, в Очеретином - инфраструктура. В Дружковке 1 человек погиб и 1 ранен, поврежден автомобиль.
Всего за сутки россияне 11 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.
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