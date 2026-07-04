Сутки на Донетчине: под ударами РФ два района, 5 погибших, 12 раненых. ФОТО

За прошедшие сутки, 3 июня 2026 года, войска РФ интенсивно обстреливали два района Донецкой области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Покровский район

Как отмечается, в Белозерском ранены 2 человека.

Краматорский район

По данным ОГА, в Николаевке разрушены 2 многоэтажных дома и 4 повреждены; в Райгородке поврежден частный дом. В Славянске погиб человек, повреждена АЗС. В Краматорске ранены 2 человека, повреждены СТО и автомобиль; в Семеновке погиб человек; в Ясногорке поврежден грузовик. В Андреевке поврежден дом. В Александровке поврежден дом; в Петровке Первой погиб человек, разрушены 2 дома, повреждены 26 домов и 3 автомобиля; в Некременном повреждено административное здание; в Очеретином поврежден грузовик. В Куроидовке Новодонецкой громады повреждено хозяйственное помещение. В Дружковке 2 человека погибли и 8 ранены, повреждены многоэтажный дом, автомобиль и инфраструктура.

Читайте также: Константиновка остается под контролем Сил обороны, - Генштаб

Всего за сутки россияне 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия нанесла удар по Славянску: есть погибший и разрушения. ФОТО