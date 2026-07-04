Доба на Донеччині: під ударами РФ два райони, 5 загиблих, 12 поранених. ФОТО
Минулої доби, 3 червня 2026 року, війська РФ інтенсивно обстрілювали два райони Донецької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Покровський район
Як зазначається, у Білозерському поранено 2 людини.
Краматорський район
За даними ОВА, у Миколаївці 2 багатоповерхівки зруйновано і 4 пошкоджено; у Райгородку пошкоджено приватний будинок. У Слов'янську загинула людина, пошкоджено АЗС. У Краматорську поранено 2 людини, пошкоджено СТО та автомобіль; у Семенівці загинула людина; у Ясногірці пошкоджено вантажівку. В Андріївці пошкоджено будинок. В Олександрівці пошкоджено будинок; у Петрівці Першій загинула людина, зруйновано 2 будинки, пошкоджено 26 будинків і 3 автівки; у Некременному пошкоджено адмінбудівлю; в Очеретиному пошкоджено вантажівку. У Куроїдівці Новодонецької громади пошкоджено господарче приміщення. У Дружківці 2 людини загинули та 8 поранені, пошкоджено багатоповерхівку, автівку та інфраструктуру.
Всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини.
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