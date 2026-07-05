УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11286 відвідувачів онлайн
Новини Фото
762 2

Доба на Донеччині: під ударами РФ Слов’янськ, Краматорськ і Дружківка, загинула людина, 6 поранених. ФОТО

Минулої доби, 4 липня 2026 року, війська РФ інтенсивно обстрілювали Краматорський район Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Є жертви та руйнування

Краматорський район

За даними ОВА, у Слов'янську пошкоджено 2 приватні будинки, вантажівку і легковик. У Краматорську поранено 5 людей, пошкоджено торгівельний об'єкт. В Олександрівці пошкоджено багатоповерхівку, в Очеретиному - інфраструктуру. У Дружківці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено автомобіль.

Всього за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Також читайте: Доба на Донеччині: під ударами РФ два райони, 5 загиблих, 12 поранених. ФОТО

Обстріл Донеччини

Автор: 

Краматорськ (949) Донецька область (11462) Краматорський район (1327) Дружківка (182) Слов’янськ (857)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 