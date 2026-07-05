Доба на Донеччині: під ударами РФ Слов’янськ, Краматорськ і Дружківка, загинула людина, 6 поранених. ФОТО
Минулої доби, 4 липня 2026 року, війська РФ інтенсивно обстрілювали Краматорський район Донецької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Є жертви та руйнування
Краматорський район
За даними ОВА, у Слов'янську пошкоджено 2 приватні будинки, вантажівку і легковик. У Краматорську поранено 5 людей, пошкоджено торгівельний об'єкт. В Олександрівці пошкоджено багатоповерхівку, в Очеретиному - інфраструктуру. У Дружківці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено автомобіль.
Всього за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини.
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