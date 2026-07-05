Россия нанесла удар по Павлограду: на СТО вспыхнул пожар, загорелись грузовики. ФОТО

Днём 5 июля 2026 года войска РФ нанесли удар по Павлограду в Днепропетровской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вспыхнул пожар

"В Павлограде горит из-за атаки россиян на город. Загорелись грузовики на СТО. На месте работают все экстренные службы", - говорится в сообщении.

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По предварительным данным, пострадавших нет.

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