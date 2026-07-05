Россия нанесла удар по Павлограду: на СТО вспыхнул пожар, загорелись грузовики. ФОТО
Днём 5 июля 2026 года войска РФ нанесли удар по Павлограду в Днепропетровской области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, сообщает Цензор.НЕТ.
Вспыхнул пожар
"В Павлограде горит из-за атаки россиян на город. Загорелись грузовики на СТО. На месте работают все экстренные службы", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
їхна ціль: прихід на посаду щоб будувати власну динаZтію, потужнічати власному Vові