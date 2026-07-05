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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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Россия нанесла удар по Павлограду: на СТО вспыхнул пожар, загорелись грузовики. ФОТО

Днём 5 июля 2026 года войска РФ нанесли удар по Павлограду в Днепропетровской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вспыхнул пожар

"В Павлограде горит из-за атаки россиян на город. Загорелись грузовики на СТО. На месте работают все экстренные службы", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал пять районов Днепропетровской области: повреждены АЗС, жилые дома и объекты инфраструктуры. ФОТОрепортаж

удар РФ по Павлограду

По предварительным данным, пострадавших нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты более 50 раз наносили удары по Днепропетровской области: 3 человека погибли, ещё 12 - ранены. ФОТОрепортаж

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обстрел (33659) Павлоград (236) Днепропетровская область (5401) Павлоградский район (167)
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Топ комментарии
+8
Вчера подобное было в Харькове. Когда то начнет доходить что все что восточнее Днепра - это зона боевых действий. И должно быть как в армии - в одном месте больше одного - не собираться. Любое скопление и людей, и тем более техники - потенциальная цель.
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05.07.2026 14:58 Ответить
+2
Згодний на всі 100! Не буду говорити де та скільки, але кожного разу коли йду в свій гаражний кооператим за авто мимо відкритої автостоянки на якій стоять величезні бензовози. Не знаю наповнені вони чи ні, але хіба можна їх запускати на стоянку де поряд багатоповерхівки в яких живуть люди? Ну невже це чинушам байдуже?! Чи власник стоянки думає тільки про свій карман?
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05.07.2026 15:24 Ответить
+1
Я впевнений що жоден чиновник / саме великий начальник, а не "зав.сектору" десь в відділі статистики чи РОНО / просто НЕ думає такими категоріями: що зробити для безпеки; що зробити для людей ....

 їхна ціль: прихід на посаду щоб будувати власну динаZтію, потужнічати власному Vові
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05.07.2026 15:15 Ответить

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