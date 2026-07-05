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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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РФ вдарила по Павлограду: на СТО спалахнула пожежа, загорілися вантажівки. ФОТО

Вдень 5 липня 2026 року війська РФ завдали удару по Павлограду Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Спалахнула пожежа

"Палає у Павлограді через атаку росіян на місто. Зайнялися вантажівки на СТО. На місці працюють усі екстрені служби", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував п’ять районів Дніпропетровщини: пошкоджено АЗС, житлові будинки та об’єкти інфраструктури. ФОТОрепортаж

удар рф по Павлограду

Попередньо, минулося без постраждалих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти понад 50 разів били по Дніпропетровщині: 3 людини загинули, ще 12 - поранені. ФОТОрепортаж

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обстріл (35018) Павлоград (214) Дніпропетровська область (5226) Павлоградський район (168)
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Топ коментарі
+8
Вчера подобное было в Харькове. Когда то начнет доходить что все что восточнее Днепра - это зона боевых действий. И должно быть как в армии - в одном месте больше одного - не собираться. Любое скопление и людей, и тем более техники - потенциальная цель.
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05.07.2026 14:58 Відповісти
+2
Згодний на всі 100! Не буду говорити де та скільки, але кожного разу коли йду в свій гаражний кооператим за авто мимо відкритої автостоянки на якій стоять величезні бензовози. Не знаю наповнені вони чи ні, але хіба можна їх запускати на стоянку де поряд багатоповерхівки в яких живуть люди? Ну невже це чинушам байдуже?! Чи власник стоянки думає тільки про свій карман?
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05.07.2026 15:24 Відповісти
+1
Я впевнений що жоден чиновник / саме великий начальник, а не "зав.сектору" десь в відділі статистики чи РОНО / просто НЕ думає такими категоріями: що зробити для безпеки; що зробити для людей ....

 їхна ціль: прихід на посаду щоб будувати власну динаZтію, потужнічати власному Vові
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05.07.2026 15:15 Відповісти

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