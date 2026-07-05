РФ вдарила по Павлограду: на СТО спалахнула пожежа, загорілися вантажівки. ФОТО

Вдень 5 липня 2026 року війська РФ завдали удару по Павлограду Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Спалахнула пожежа

"Палає у Павлограді через атаку росіян на місто. Зайнялися вантажівки на СТО. На місці працюють усі екстрені служби", - йдеться у повідомленні.

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Попередньо, минулося без постраждалих.

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