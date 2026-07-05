Получила ожоги 90% тела: в больнице умерла выпускница ХНМУ Ннани Адаоби Мериан, пострадавшая от удара РФ по Харькову 29 июня. ФОТО

В воскресенье, 5 июля, в больнице в Германии скончалась выпускница Харьковского национального медицинского университета Ннани Адаоби Мериан, получившая тяжелые ранения в результате российского авиаудара по Харькову 29 июня.

Об этом ХНМУ сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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За жизнь 23-летней Ады боролись врачи в Харькове, а затем — в Германии. Однако, несмотря на все усилия медиков, спасти её не удалось.

Адаоби Мериан поступила в Харьковский национальный медицинский университет в 2020 году.

Фото: ХНМУ

"За годы обучения она зарекомендовала себя как способная, ответственная и целеустремленная студентка, которая добросовестно училась и демонстрировала высокие академические результаты. Она постоянно стремилась к профессиональному развитию, участвовала в международных стажировках, в частности в Кембриджском университете в 2024 году и Университете Бируни (Турция) в 2025 году, где совершенствовала профессиональные навыки и занималась научной работой. Ннани Адаоби Мериан была светлым, искренним и доброжелательным человеком, легко находила общий язык с людьми, отличалась жаждой знаний, трудолюбием и искренним стремлением помогать другим", — рассказали в вузе.

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Удар по Харькову 29 июня

Напомним, что 29 июня российские войска нанесли удар КАБом по Холодногорскому району Харькова.

В результате атаки погибла 23-летняя девушка. Еще 12 человек пострадали, среди них была и Ннани Адаоби Мериан. У девушки было 90% ожогов тела, отсутствует один глаз, второй травмирован. Также она получила ожоги дыхательных путей, ампутацию ноги, имела осколочные ранения тела и шеи.

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