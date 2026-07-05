Зазнала 90% опіків тіла: у лікарні померла випускниця ХНМУ Ннані Адаобі Меріан, яка постраждала через удар РФ по Харкову 29 червня. ФОТО

У неділю, 5 липня, у лікарні в Німеччині померла випускниця Харківського національного медичного університету Ннані Адаобі Меріан, яка зазнала тяжких поранень внаслідок російського авіаудару по Харкову 29 червня.

Про це ХНМУ повідомив на своїй сторінці у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

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За життя 23-річної Ади боролися лікарі у Харкові, а згодом — у Німеччині. Однак попри всі зусилля медиків, врятувати її не вдалося.

Адаобі Меріан вступила до Харківського національного медичного університету у 2020 році.

Фото: ХНМУ

"За роки навчання вона зарекомендувала себе як здібна, відповідальна й наполеглива студентка, яка сумлінно навчалася та демонструвала високі академічні результати. Вона постійно прагнула професійного розвитку, брала участь у міжнародних стажуваннях, зокрема в Кембриджському університеті у 2024 році та Університеті Біруні (Туреччина) у 2025 році, де вдосконалювала професійні навички та займалася науковою роботою. Ннані Адаобі Меріан була світлою, щирою та доброзичливою людиною, легко знаходила спільну мову з людьми, вирізнялася жагою до знань, працьовитістю та щирим прагненням допомагати іншим", - розповіли у виші.

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Удар по Харкову 29 червня

Нагадаємо, що 29 червня російські війська завдали удару КАБом по Холодногірському району Харкова.

Внаслідок атаки загинула 23-річна дівчина. Ще 12 людей постраждали, серед них була і Ннані Адаобі Меріан. У дівчини було 90% опіків тіла, відсутнє одне око, друге травмоване. Також вона зазнала опіків дихальних шляхів, ампутації ноги, мала уламкові поранення тіла та шиї.

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