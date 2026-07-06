Россия атаковала Одессу дронами: пострадал 23-летний мужчина, повреждены жилые дома. ФОТОРЕПОРТАЖ
В ночь на 6 июля российские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками. В результате атаки пострадал 23-летний мужчина, ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Кипер.
В результате удара повреждены многоэтажные жилые дома, в которых выбиты окна. Также повреждены автостоянка с гаражными помещениями и частный жилой дом, в котором возник пожар.
Спасатели оперативно ликвидировали все очаги возгорания.
На месте работают оперативный штаб, спасатели, правоохранители и другие профильные службы. Специалисты продолжают ликвидировать последствия российской атаки и фиксировать нанесенные разрушения.
Как отметил начальник ГВА Сергей Лысак, по состоянию на 7:00 в Киевском районе повреждены пять частных домов и общежитие. Продолжается разбор завалов. Трамвайные пути уже восстановлены, работа транспорта не прекращалась.
В Хаджибейском районе придомовая территория расчищена. Всего принято 26 заявлений на компенсацию.
Последствия атаки
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