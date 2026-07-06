Росія атакувала Одесу дронами: постраждав 23-річний чоловік, пошкоджено житлові будинки. ФОТОрепортаж

У ніч на 6 липня російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками. Унаслідок атаки постраждав 23-річний чоловік, йому надають необхідну медичну допомогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

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Унаслідок удару пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, де вибито вікна. Також зазнали пошкоджень автостоянка з гаражними приміщеннями та приватний житловий будинок, у якому виникла пожежа.

Рятувальники оперативно ліквідували всі осередки займання.

На місці працюють оперативний штаб, рятувальники, правоохоронці та інші профільні служби. Фахівці продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки та фіксувати завдані руйнування.

Як зазначив начальник МВА Сергій Лисак, станом на 7:00 у Київському районі пошкоджено п’ять приватних будинків та гуртожиток. Триває розбір завалів. Трамвайні колії вже відновлено, робота транспорту не зупинялася.

У Хаджибейському районі прибудинкову територію прибрано. Загалом прийнято 26 заяв на компенсацію.

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Наслідки атаки









