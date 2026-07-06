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Новости Фото Обстрелы Донетчины
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Сутки в Донецкой области: восемь раненых, из них двое – дети. ФОТОРЕПОРТАЖ

За сутки российские войска атаковали восемь населенных пунктов Донецкой области. Ранены восемь человек, в том числе двое детей. Повреждены 62 гражданских объекта, в том числе 44 жилых дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОГА Вадим Филашкин и полиция области.

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Краматорский район

По Краматорску россияне нанесли удар тремя бомбами "КАБ-250" и четырьмя БПЛА – ранили четырех мирных жителей, в том числе двух детей 2011 года рождения. Повреждены 11 многоквартирных и 7 частных домов, медицинское учреждение, учебное заведение, кафе, АЗС, 5 гражданских автомобилей.

На Дружковку враг нанес удар 5 авиабомбами "КАБ-250" и FPV-дроном – ранены два мирных жителя, повреждены 5 многоквартирных и 6 частных домов, автомобиль.

Россия обстреляла Славянск из артиллерии – есть раненый, повреждены 9 частных домов и 3 автомобиля.

Один человек получил ранения в Андреевке в результате попадания FPV-дрона.

На Васильевскую Пустошь оккупационные войска сбросили три "КАБ-250" – повреждены 4 частных дома. В результате атак дронов в Беленьком повреждены 2 частных дома и автомобиль, в Красноторке – два гражданских автомобиля.

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Последствия атаки

62 разрушенных гражданских объекта'єкти та восьмеро поранених: наслідки атак РФ на Донеччині
62 разрушенных гражданских объекта'єкти та восьмеро поранених: наслідки атак РФ на Донеччині
62 разрушенных гражданских объекта'єкти та восьмеро поранених: наслідки атак РФ на Донеччині
62 разрушенных гражданских объекта'єкти та восьмеро поранених: наслідки атак РФ на Донеччині
62 разрушенных гражданских объекта'єкти та восьмеро поранених: наслідки атак РФ на Донеччині
62 разрушенных гражданских объекта'єкти та восьмеро поранених: наслідки атак РФ на Донеччині
62 разрушенных гражданских объекта'єкти та восьмеро поранених: наслідки атак РФ на Донеччині
62 разрушенных гражданских объекта'єкти та восьмеро поранених: наслідки атак РФ на Донеччині
62 разрушенных гражданских объекта'єкти та восьмеро поранених: наслідки атак РФ на Донеччині
62 разрушенных гражданских объекта'єкти та восьмеро поранених: наслідки атак РФ на Донеччині

Автор: 

Краматорськ (2507) обстрел (33659) Донецкая область (12579) Краматорский район (1313) Дружковка (181) Беленькое (15) Василевская Пустошь (1) Славянск (2752) Андреевка (26)
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