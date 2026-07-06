Доба на Донеччині: вісім поранених, з них двоє – діти. ФОТОрепортаж

За добу російські війська атакували вісім населених пунктів Донеччини. Поранено вісьмох людей, серед них двоє дітей. Пошкоджено 62 цивільні об'єкти, зокрема 44 житлові будинки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

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Краматорський район

По Краматорську росіяни вдарили трьома бомбами "КАБ-250" і чотирма БпЛА – поранили чотирьох цивільних осіб, зокрема двох дітей 2011 року народження. Пошкоджено 11 багатоквартирних і 7 приватних будинків, медичний заклад, заклад освіти, кафе, АЗС, 5 цивільних авто.

На Дружківку ворог спрямував 5 авіабомб "КАБ-250" і FPV-дрон – травмовано двох мирних жителів, пошкоджено 5 багатоквартирних і 6 приватних будинків, автомобіль.

З артилерії росія накрила Слов’янськ – є поранений, пошкоджено 9 приватних будинків і 3 автомобілі.

Одна людина зазнала поранень в Андріївці внаслідок влучання FPV-дрона.

На Василівську Пустош окупаційні війська скинули три "КАБ-250" – пошкодили 4 приватних будинки. Через атаки дронів у Біленькому пошкоджено 2 приватних будинки й автомобіль, у Красноторці – два цивільних авто.

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Наслідки атаки



















