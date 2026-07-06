Рашисты атаковали сортировочный терминал "Новой почты" в Днепре. ФОТОРЕПОРТАЖ

Утром российские оккупанты атаковали терминал "Новой почты" в Днепре.

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Погибших и пострадавших нет. После попадания возник пожар, который оперативно ликвидировали. Подробная информация о поврежденном грузе будет установлена после завершения работы экстренных служб", - говорится в сообщении.

О последствиях атаки РФ также сообщил глава ОВА Ганжа.

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