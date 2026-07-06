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Новости Фото Атака на Днепр
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Рашисты атаковали сортировочный терминал "Новой почты" в Днепре. ФОТОРЕПОРТАЖ

Утром российские оккупанты атаковали терминал "Новой почты" в Днепре.

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Погибших и пострадавших нет. После попадания возник пожар, который оперативно ликвидировали. Подробная информация о поврежденном грузе будет установлена после завершения работы экстренных служб", - говорится в сообщении.

Россия нанесла удар по сортировочному терминалу

О последствиях атаки РФ также сообщил глава ОВА Ганжа.

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Россия нанесла удар по сортировочному терминалу
Россия нанесла удар по сортировочному терминалу
Россия нанесла удар по сортировочному терминалу
Россия нанесла удар по сортировочному терминалу
Россия нанесла удар по сортировочному терминалу
Россия нанесла удар по сортировочному терминалу
Россия нанесла удар по сортировочному терминалу

Автор: 

Днепр (4661) обстрел (33659) Новая почта (84) Днепропетровская область (5406) Днепровский район (441)
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