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Рашисты атаковали сортировочный терминал "Новой почты" в Днепре. ФОТОРЕПОРТАЖ
Утром российские оккупанты атаковали терминал "Новой почты" в Днепре.
Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Погибших и пострадавших нет. После попадания возник пожар, который оперативно ликвидировали. Подробная информация о поврежденном грузе будет установлена после завершения работы экстренных служб", - говорится в сообщении.
О последствиях атаки РФ также сообщил глава ОВА Ганжа.
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