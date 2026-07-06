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Новини Фото Атака на Дніпро
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Рашисти атакували сортувальний термінал "Нової пошти" у Дніпрі. ФОТОрепортаж

Вранці російські окупанти атакували термінал Нової пошти у Дніпрі.

Про це повідомила пресслужба компанії, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Загиблих і постраждалих немає. Після влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Детальна інформація щодо пошкодженого вантажу буде встановлена після завершення роботи екстрених служб", - йдеться в повідомленні.

Росія вдарила по сортувальному терміналу Нової пошти у Дніпрі

Наслідки атаки РФ також оприлюднив глава ОВА Ганжа.

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Росія вдарила по сортувальному терміналу Нової пошти у Дніпрі
Росія вдарила по сортувальному терміналу Нової пошти у Дніпрі
Росія вдарила по сортувальному терміналу Нової пошти у Дніпрі
Росія вдарила по сортувальному терміналу Нової пошти у Дніпрі
Росія вдарила по сортувальному терміналу Нової пошти у Дніпрі
Росія вдарила по сортувальному терміналу Нової пошти у Дніпрі
Росія вдарила по сортувальному терміналу Нової пошти у Дніпрі

Автор: 

Дніпро (3589) обстріл (35037) Нова пошта (406) Дніпропетровська область (5231) Дніпровський район (451)
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