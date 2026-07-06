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Рашисти атакували сортувальний термінал "Нової пошти" у Дніпрі. ФОТОрепортаж
Вранці російські окупанти атакували термінал Нової пошти у Дніпрі.
Про це повідомила пресслужба компанії, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Загиблих і постраждалих немає. Після влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Детальна інформація щодо пошкодженого вантажу буде встановлена після завершення роботи екстрених служб", - йдеться в повідомленні.
Наслідки атаки РФ також оприлюднив глава ОВА Ганжа.
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