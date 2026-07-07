Сутки в Донецкой области: 19 человек ранены, РФ более 1 250 раз атаковала область. ФОТОРЕПОРТАЖ

За сутки российские войска совершили 1 253 атаки по Донецкой области. Ранения получили 19 человек, повреждены 35 гражданских объектов, в том числе 14 жилых домов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОГА Вадим Филашкин и полиция области.

Покровский район

В результате попадания дронов в Белозерском пострадали два человека,

Краматорский район

В Славянске оккупационные войска обстреляли город из РСЗО "Смерч", повредив 5 частных домов.

По Краматорску враг нанес 11 ударов: бомбой "КАБ-250" и беспилотниками. Ранения получили 14 гражданских лиц. Повреждены многоквартирный дом, нежилое помещение, 2 АЗС, 11 гражданских автомобилей.

В Новодонецком повреждены многоквартирный дом, объект инфраструктуры и автомобиль, в Райгородке — 2 частных дома и магазин.

Дружковку россияне атаковали бомбой "КАБ-250" и тремя FPV-дронами – ранили двух жителей, повредили 3 многоквартирных и 1 частный дома.

В Самойловке в результате атаки дронов ранен человек, поврежден частный дом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ атаковала ФАБом бригаду энергетиков в Краматорске: трое пострадавших. ФОТО

Последствия атаки







