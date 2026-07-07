Доба на Донеччині: 19 людей поранено, РФ понад 1 250 разів атакувала область. ФОТОрепортаж

За добу російські війська здійснили 1 253 атаки по Донеччині. Поранення дістали 19 людей, пошкоджено 35 цивільних об'єктів, серед яких 14 житлових будинків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Покровський район

Внаслідок влучання дронів у Білозерському травмовано двох людей,

Краматорський район

Слов’янськ окупаційні війська обстріляли з РСЗВ "Смерч", пошкодили 5 приватних будинків.

По Краматорську ворог завдав 11 ударів: бомбою "КАБ-250" та безпілотниками. Поранень зазнали 14 цивільних осіб. Пошкоджено багатоквартирний будинок, нежитлове приміщення, 2 АЗС, 11 цивільних авто.

У Новодонецькому пошкоджено багатоквартирний будинок, об’єкт інфраструктури й автомобіль, у Райгородку – 2 приватних будинки й магазин.

Дружківку росіяни атакували бомбою "КАБ-250" і трьома FPV-дронами – поранили двох жителів, пошкодили 3 багатоквартирних і 1 приватний будинки.

У Самійлівці внаслідок атаки дронів поранено людину, пошкоджено приватний будинок.

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Наслідки атаки







