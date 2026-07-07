В Чернобыльской зоне локализовали все пожары после атаки российских дронов. ФОТО
В Чернобыльской зоне отчуждения локализованы все очаги пожаров, возникшие после падения российских беспилотников. Пожарная обстановка на данный момент стабилизировалась.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике.
В заповеднике отметили, что на отдельных участках еще наблюдается тление пней и торфяников. Эти очаги находятся под постоянным контролем пожарно-спасательных подразделений.
Более недели с огнем непрерывно боролись спасатели ГСЧС, пожарные государственного специализированного предприятия "Северная пуща", сотрудники Чернобыльского заповедника и специалисты других предприятий, работающих в зоне отчуждения.
Все задействованные службы работали круглосуточно в условиях высокой температуры, сильного ветра и задымления, чтобы не допустить распространения огня.
В Чернобыльском заповеднике отметили, что важную роль в стабилизации ситуации сыграло изменение погодных условий, которое вместе с непрерывной работой спасателей позволило локализовать все очаги пожаров.
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