У Чорнобильській зоні локалізували всі пожежі після атаки російських дронів. ФОТО
У Чорнобильській зоні відчуження локалізували всі осередки пожеж, що виникли після падіння російських безпілотників. Пожежна ситуація наразі стабілізувалася.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику.
У заповіднику зазначили, що на окремих ділянках ще спостерігається тління пеньків і торфовищ. Ці осередки перебувають під постійним контролем пожежно-рятувальних підрозділів.
Понад тиждень із вогнем безперервно боролися рятувальники ДСНС, пожежники державного спеціалізованого підприємства "Північна пуща", працівники Чорнобильського заповідника та фахівці інших підприємств, що працюють у зоні відчуження.
Усі залучені служби працювали цілодобово в умовах високої температури, сильного вітру та задимлення, щоб не допустити поширення вогню.
У Чорнобильському заповіднику зазначили, що важливу роль у стабілізації ситуації відіграла зміна погодних умов, яка разом із безперервною роботою рятувальників дала змогу локалізувати всі осередки пожеж.
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