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Новини Фото Пожежі в Україні
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У Чорнобильській зоні локалізували всі пожежі після атаки російських дронів. ФОТО

У Чорнобильській зоні відчуження локалізували всі осередки пожеж, що виникли після падіння російських безпілотників. Пожежна ситуація наразі стабілізувалася.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику.

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У заповіднику зазначили, що на окремих ділянках ще спостерігається тління пеньків і торфовищ. Ці осередки перебувають під постійним контролем пожежно-рятувальних підрозділів.

Понад тиждень із вогнем безперервно боролися рятувальники ДСНС, пожежники державного спеціалізованого підприємства "Північна пуща", працівники Чорнобильського заповідника та фахівці інших підприємств, що працюють у зоні відчуження.

У Чорнобильській зоні локалізували всі осередки пожеж
У Чорнобильській зоні локалізували всі осередки пожеж
У Чорнобильській зоні локалізували всі осередки пожеж

Усі залучені служби працювали цілодобово в умовах високої температури, сильного вітру та задимлення, щоб не допустити поширення вогню.

У Чорнобильському заповіднику зазначили, що важливу роль у стабілізації ситуації відіграла зміна погодних умов, яка разом із безперервною роботою рятувальників дала змогу локалізувати всі осередки пожеж.

Читайте: Пожежу на 130 га в Чорнобильській зоні ліквідовано: рятувальники стримують ще три осередки вогню. ФОТОрепортаж

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Київська область (4684) пожежа (4513) Чорнобиль (416) атака (1769) дрони (8641)
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