На Закарпатье 12 человек отравились после отдыха в отеле. ФОТОРЕПОРТАЖ
На Закарпатье правоохранительные органы выясняют обстоятельства массового заболевания отдыхающих в отеле.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.
Отравление в отеле: отдыхающие жалуются на качество воды
Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Хустской окружной прокуратуры устанавливаются обстоятельства инцидента в одном из отелей Хустского района.
По предварительной информации, группа выпускников из Луцка вместе с родителями отдыхала в Закарпатской области. После возвращения домой 12 человек, среди которых восемь детей, были госпитализированы с острыми расстройствами желудочно-кишечного тракта.
Пострадавшие сообщили, что связывают своё состояние с употреблением питьевой воды, которую им предоставляли в отеле.
Какие версии проверяют следователи
В настоящее время продолжаются необходимые процессуальные действия. Назначены экспертизы, которые должны установить причину отравления.
Правоохранители проверяют все возможные версии, в частности, могло ли заболевание быть связано с водой из колодца, водой в бассейне или другими факторами.
Предварительная правовая квалификация происшествия — часть первая статьи 325 Уголовного кодекса Украины, касающаяся нарушения санитарных правил и норм, повлекших массовое заболевание людей.
Досудебное расследование проводят следователи Хустского районного управления полиции в Закарпатской области.
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