На Закарпатье 12 человек отравились после отдыха в отеле. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Закарпатье правоохранительные органы выясняют обстоятельства массового заболевания отдыхающих в отеле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

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Отравление в отеле: отдыхающие жалуются на качество воды

Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Хустской окружной прокуратуры устанавливаются обстоятельства инцидента в одном из отелей Хустского района.

По предварительной информации, группа выпускников из Луцка вместе с родителями отдыхала в Закарпатской области. После возвращения домой 12 человек, среди которых восемь детей, были госпитализированы с острыми расстройствами желудочно-кишечного тракта.

Пострадавшие сообщили, что связывают своё состояние с употреблением питьевой воды, которую им предоставляли в отеле.

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Какие версии проверяют следователи

В настоящее время продолжаются необходимые процессуальные действия. Назначены экспертизы, которые должны установить причину отравления.

Правоохранители проверяют все возможные версии, в частности, могло ли заболевание быть связано с водой из колодца, водой в бассейне или другими факторами.

Предварительная правовая квалификация происшествия — часть первая статьи 325 Уголовного кодекса Украины, касающаяся нарушения санитарных правил и норм, повлекших массовое заболевание людей.

Досудебное расследование проводят следователи Хустского районного управления полиции в Закарпатской области.

Ранее сообщалось, что во Львовской области после отдыха на озере Задорожное Тростянецкой громады острой кишечной инфекцией заболели 43 человека, среди которых 38 детей.

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