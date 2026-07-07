На Закарпатті 12 людей отруїлися після відпочинку в готелі. ФОТОрепортаж

На Закарпатті правоохоронці з’ясовують обставини масового захворювання відпочивальників у готелі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби прокуратури.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Отруєння у готелі: відпочивальники нарікають на якість води

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Хустської окружної прокуратури встановлюються обставини інциденту в одному з готелів Хустського району.

За попередньою інформацією, група випускників із Луцька разом із батьками перебувала на відпочинку в Закарпатській області. Після повернення додому 12 осіб, серед яких восьмеро дітей, були госпіталізовані з гострими розладами шлунково-кишкового тракту.

Потерпілі повідомили, що пов’язують свій стан із вживанням питної води, яку їм надавали в готелі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція Закарпаття спільно з ЄС ліквідувала канал контрабанди наркотиків у Європу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Які версії перевіряють слідчі

Наразі тривають необхідні процесуальні дії. Призначено експертизи, які мають встановити причину отруєння.

Правоохоронці перевіряють усі можливі версії, зокрема, чи могло захворювання бути пов’язане з водою з колодязя, водою в басейні або іншими факторами.

Попередня правова кваліфікація події — частина перша статті 325 Кримінального кодексу України, що стосується порушення санітарних правил і норм, які спричинили масове захворювання людей.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Хустського районного управління поліції в Закарпатській області.

Раніше повідомлялося, що у Львівській області після відпочинку на озері Задорожнє Тростянецької громади на гостру кишкову інфекцію захворіли 43 особи, серед яких 38 дітей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Закарпатті жінку підозрюють у приховуванні смерті тримісячної доньки,- поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж