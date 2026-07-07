В Чернобыльской зоне продолжается тушение последнего очага пожара, — ГСЧС. ВИДЕО+ФОТО

В Чернобыльской зоне спасатели ликвидировали возгорания на двух участках и продолжают тушить пожар ещё на одном очаге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

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Ситуация с пожарами в зоне отчуждения

Специалисты ГСЧС продолжают ликвидацию пожара лесной подстилки и валежника. Основные работы сосредоточены на одном очаге возгорания, который уже удалось локализовать, чтобы не допустить распространения огня на большую территорию.

Еще два очага пожара спасатели полностью ликвидировали.

По информации ГСЧС, ситуация остается под контролем, а показатели радиационного фона соответствуют норме.

Ранее сообщалось, что в Чернобыльской зоне локализовали все пожары после атаки российских дронов.

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