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Новости Фото Пожары в Украине
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В Чернобыльской зоне продолжается тушение последнего очага пожара, — ГСЧС. ВИДЕО+ФОТО

В Чернобыльской зоне спасатели ликвидировали возгорания на двух участках и продолжают тушить пожар ещё на одном очаге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

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Ситуация с пожарами в зоне отчуждения

Специалисты ГСЧС продолжают ликвидацию пожара лесной подстилки и валежника. Основные работы сосредоточены на одном очаге возгорания, который уже удалось локализовать, чтобы не допустить распространения огня на большую территорию.

Пожары в Чернобыльской зоне

Пожары в Чернобыльской зоне

Пожары в Чернобыльской зоне

Еще два очага пожара спасатели полностью ликвидировали.

Пожары в Чернобыльской зоне

Пожары в Чернобыльской зоне

По информации ГСЧС, ситуация остается под контролем, а показатели радиационного фона соответствуют норме.

Ранее сообщалось, что в Чернобыльской зоне локализовали все пожары после атаки российских дронов.

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Киевская область (4720) пожар (6068) Чернобыль (511) ГСЧС (5252)
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