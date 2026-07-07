УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11106 відвідувачів онлайн
Новини Фото Пожежі в Україні
142 1

У Чорнобильській зоні триває гасіння останнього осередку пожежі, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Чорнобильській зоні рятувальники ліквідували загоряння на двох локаціях і продовжують гасіння пожежі на ще одному осередку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Фейсбуці.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Ситуація з пожежами у зоні відчуження

Фахівці ДСНС продовжують ліквідацію пожежі лісової підстилки та валежника. Основні роботи зосереджені на одному осередку займання, який уже вдалося локалізувати, щоб не допустити поширення вогню на більшу територію.

Пожежі у Чорнобильській зоні

Пожежі у Чорнобильській зоні

Пожежі у Чорнобильській зоні

Ще два осередки пожежі рятувальники повністю ліквідували.

Пожежі у Чорнобильській зоні

Пожежі у Чорнобильській зоні

За інформацією ДСНС, ситуація залишається контрольованою, а показники радіаційного фону відповідають нормі.

Раніше повідомлялося, що у Чорнобильській зоні локалізували всі пожежі після атаки російських дронів.

Також читайте: На Полтавщині після атаки РФ горіло промислове підприємство: пожежі ліквідовано (оновлено). ФОТОрепортаж

Автор: 

Київська область (4684) пожежа (4513) Чорнобиль (418) ДСНС (5397)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 