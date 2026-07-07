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У Чорнобильській зоні триває гасіння останнього осередку пожежі, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Чорнобильській зоні рятувальники ліквідували загоряння на двох локаціях і продовжують гасіння пожежі на ще одному осередку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Фейсбуці.
Ситуація з пожежами у зоні відчуження
Фахівці ДСНС продовжують ліквідацію пожежі лісової підстилки та валежника. Основні роботи зосереджені на одному осередку займання, який уже вдалося локалізувати, щоб не допустити поширення вогню на більшу територію.
Ще два осередки пожежі рятувальники повністю ліквідували.
За інформацією ДСНС, ситуація залишається контрольованою, а показники радіаційного фону відповідають нормі.
Раніше повідомлялося, що у Чорнобильській зоні локалізували всі пожежі після атаки російських дронів.
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