Россия сбросила три ФАБ-250 на Краматорск: погибли двое мирных жителей. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате ночного авиаудара по жилому району Краматорска погибли мужчина и женщина. Также повреждены 22 дома и шесть автомобилей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Краматорском городском совете.

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Около 03:54 враг применил три авиационные бомбы ФАБ-250 с УМПК, поразив жилой район города.



В момент удара люди спали в собственном доме. В результате атаки погибли двое жителей Краматорска — мужчина 1982 года рождения и женщина 1991 года рождения", — говорится в сообщении.

После ликвидации пожара спасатели извлекли из-под завалов тела погибших.

Всего в результате российского обстрела повреждены 22 частных дома, три автомобиля повреждены и еще три — уничтожены.

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Последствия атаки











