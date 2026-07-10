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Новости Фото Обстрелы Донетчины
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Россия сбросила три ФАБ-250 на Краматорск: погибли двое мирных жителей. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате ночного авиаудара по жилому району Краматорска погибли мужчина и женщина. Также повреждены 22 дома и шесть автомобилей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Краматорском городском совете.

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Около 03:54 враг применил три авиационные бомбы ФАБ-250 с УМПК, поразив жилой район города.

В момент удара люди спали в собственном доме. В результате атаки погибли двое жителей Краматорска — мужчина 1982 года рождения и женщина 1991 года рождения", — говорится в сообщении.

После ликвидации пожара спасатели извлекли из-под завалов тела погибших.

Всего в результате российского обстрела повреждены 22 частных дома, три автомобиля повреждены и еще три — уничтожены.

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Последствия атаки

Российский авиаудар по Краматорску унес жизни двух человек
Российский авиаудар по Краматорску унес жизни двух человек
Российский авиаудар по Краматорску унес жизни двух человек
Российский авиаудар по Краматорску унес жизни двух человек
Российский авиаудар по Краматорску унес жизни двух человек
Российский авиаудар по Краматорску унес жизни двух человек

Автор: 

Краматорськ (2509) обстрел (33710) Донецкая область (12587) КАБ (569) Краматорский район (1316)
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