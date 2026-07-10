Россия сбросила три ФАБ-250 на Краматорск: погибли двое мирных жителей. ФОТОРЕПОРТАЖ
В результате ночного авиаудара по жилому району Краматорска погибли мужчина и женщина. Также повреждены 22 дома и шесть автомобилей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Краматорском городском совете.
Около 03:54 враг применил три авиационные бомбы ФАБ-250 с УМПК, поразив жилой район города.
В момент удара люди спали в собственном доме. В результате атаки погибли двое жителей Краматорска — мужчина 1982 года рождения и женщина 1991 года рождения", — говорится в сообщении.
После ликвидации пожара спасатели извлекли из-под завалов тела погибших.
Всего в результате российского обстрела повреждены 22 частных дома, три автомобиля повреждены и еще три — уничтожены.
Последствия атаки
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