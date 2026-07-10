РФ скинула три ФАБ-250 на Краматорськ: загинули двоє мирних жителів. ФОТОрепортаж

Внаслідок нічного авіаудару по приватному сектору Краматорська загинули чоловік і жінка. Також пошкоджено 22 будинки та шість автомобілів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Краматорській міській раді.

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Близько 03:54 ворог застосував три авіаційні бомби ФАБ-250 з УМПК, влучивши по приватному сектору міста.



У момент удару люди спали у власному будинку. Внаслідок атаки загинули двоє мешканців Краматорська - чоловік 1982 року народження та жінка 1991 року народження", - йдеться в повідомленні.

Після ліквідації пожежі рятувальники деблокували з-під завалів тіла загиблих.

Загалом внаслідок російського обстрілу пошкоджено 22 приватні домогосподарства, три автівки пошкоджено і ще три - знищено.

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Наслідки атаки











