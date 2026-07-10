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Новини Фото Обстріли Донеччини
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РФ скинула три ФАБ-250 на Краматорськ: загинули двоє мирних жителів. ФОТОрепортаж

Внаслідок нічного авіаудару по приватному сектору Краматорська загинули чоловік і жінка. Також пошкоджено 22 будинки та шість автомобілів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Краматорській міській раді.

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Близько 03:54 ворог застосував три авіаційні бомби ФАБ-250 з УМПК, влучивши по приватному сектору міста.

У момент удару люди спали у власному будинку. Внаслідок атаки загинули двоє мешканців Краматорська - чоловік 1982 року народження та жінка 1991 року народження", - йдеться в повідомленні.

Після ліквідації пожежі рятувальники деблокували з-під завалів тіла загиблих.

Загалом внаслідок російського обстрілу пошкоджено 22 приватні домогосподарства, три автівки пошкоджено і ще три - знищено.

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Наслідки атаки

Російський авіаудар по Краматорську забрав життя двох людей
Російський авіаудар по Краматорську забрав життя двох людей
Російський авіаудар по Краматорську забрав життя двох людей
Російський авіаудар по Краматорську забрав життя двох людей
Російський авіаудар по Краматорську забрав життя двох людей
Російський авіаудар по Краматорську забрав життя двох людей

Автор: 

Краматорськ (953) обстріл (35072) Донецька область (11478) КАБ (572) Краматорський район (1332)
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