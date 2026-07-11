Ликвидирован масштабный пожар после атаки РФ на Киевщину: огонь охватил 4 тыс. кв. м. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пожар, возникший в результате российской атаки на Киевскую область, ликвидирован.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Как отмечается, спасатели ликвидировали пожар площадью 4 000 кв. м, возникший в результате атаки оккупантов на один из объектов инфраструктуры.



Во время тушения пожара спасатели работали в чрезвычайно сложных условиях — при очень высоких температурах и под постоянной угрозой повторных обстрелов.

К ликвидации последствий российской агрессии были привлечены спасатели Киевской области и г. Киева, подразделения сводного отряда ГСЧС, местная пожарная охрана, пожарная служба Международного аэропорта "Борисполь", а также три пожарных поезда.

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