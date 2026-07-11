Ликвидирован масштабный пожар после атаки РФ на Киевщину: огонь охватил 4 тыс. кв. м. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Пожар, возникший в результате российской атаки на Киевскую область, ликвидирован.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Подробности
Как отмечается, спасатели ликвидировали пожар площадью 4 000 кв. м, возникший в результате атаки оккупантов на один из объектов инфраструктуры.
Во время тушения пожара спасатели работали в чрезвычайно сложных условиях — при очень высоких температурах и под постоянной угрозой повторных обстрелов.
К ликвидации последствий российской агрессии были привлечены спасатели Киевской области и г. Киева, подразделения сводного отряда ГСЧС, местная пожарная охрана, пожарная служба Международного аэропорта "Борисполь", а также три пожарных поезда.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль