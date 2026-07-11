Ліквідовано масштабну пожежу після атаки РФ на Київщину: вогонь охопив 4 тис. кв. м. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ліквідовано пожежу, яка виникла внаслідок російської атаки на Київщину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Подробиці

Як зазначається, рятувальники ліквідували пожежу на площі 4 000 кв. м, що виникла внаслідок атаки окупантів на одному з об’єктів інфраструктури.



Під час гасіння пожежі рятувальники працювали в надскладних умовах - за понадвисоких температур та під постійною загрозою повторних обстрілів.

До ліквідації наслідків російської агресії були залучені рятувальники Київської області та м. Києва, підрозділи зведеного загону ДСНС, місцева пожежна охорона, пожежна служба Міжнародного аеропорту "Бориспіль", а також три пожежні поїзди.

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