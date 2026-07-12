Сутки в Запорожской области: более тысячи ударов, ранены 12 человек. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки, 11 июля, россияне нанесли 1053 удара по Запорожской области, 12 человек получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОГА Иван Федоров и полиция области.

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11 июля враг нанес по Запорожью удары управляемыми авиабомбами и беспилотниками. Пострадали десять горожан: семь женщин в возрасте от 38 до 78 лет, двое мужчин 36 и 70 лет и 9-летняя девочка.

В Беленьком в результате артиллерийского обстрела ранена 67-летняя женщина. В Балабино вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль, ранен 51-летний мужчина.

В результате ударов повреждены и разрушены частные домовладения, автомобили граждан, объекты гражданской и промышленной инфраструктуры:

Вооруженные силы РФ нанесли 16 авиаударов по Запорожью, Камышевахе, Веселянке, Зоровке, Барвиновке, Новосолошино, Заречному, Любицкому, Зирнице, Новорозовке, Орехову, Червоном Яре, Даниловке, Омельнику и Вольнянке.

836 БПЛА различных модификаций (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Малокатериновку, Балабино, Речное, Новояковлевку, Беленькое, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Малые Щербаки, Орехов, Зализнычное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Луговское, Чаривное, Новоселовку, Гуляйпольское, Староукраинку, Святопетровку, Верхнюю Терсу, Воздвижковку, Цветково, Еленоконстантиновку, Доброполье и Сладкое.

201 артиллерийский удар пришелся на Малокатериновку, Речное, Беленькое, Магдалиновку, Новояковлевку, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Малые Щербаки, Орехово, Зализнычное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Луговское, Чаривное, Новоселовку, Гуляйпольское, Староукраинку, Святопетровку, Верхнюю Терсу, Воздвижевку, Цветковое, Еленокoстантиновку и Доброполье.

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Последствия атаки









